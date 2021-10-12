Полиция охраняет барнаульские школы после слухов в соцсетях о стрельбе

Утром 12 октября полиция взяла под охрану многие учебные заведения Барнаула. Поводом стал распространившийся в соцсетях слух о готовящейся стрельбе, сообщает "Банкфакс".
Накануне участники родительских и педагогических чатов начали массово пересылать сообщения о том, что в одном из средних специальных учебных заведений города может быть открыта стрельба. Позже распространилась информация, что инцидент может произойти и в школах. При этом каких-либо доказательств в школьных чатах предоставлено не было.
12 октября с 08:00 в школы, колледжи, средние и высшие учебные заведения Барнаула были направлены сотрудники полиции в полном обмундировании для предотвращения возможной стрельбы. Завуч одной из школ рассказала "Банкфаксу", что полицейский переговорил с охранником и остался дежурить внизу. Она отметила, что учителя не стали сообщать детям о возможной опасности, чтобы не сеять панику.
По состоянию на 09:30 сообщения об атаках из учебных заведений Барнаула не поступали.
Комментарии
"не стали сообщать детям о возможной опасности, чтобы не сеять панику.", да увидев таких полицейских, как на фото.., дети сами разбегутся...
Лучше бы зимбавийского полицая на фото поставили, чем американского копа.
no panic
обычное дело - после ЧП все занимаются только тем, чтобы не повторилось именно это!
То батуты сдуваем, то школы стережем, то пожарную безопасность в бассейнах проверяем
Всех участников родительских чатов нужно принудительно лечить в психиатрических клиниках, лишать водительских прав и запрещать владеть оружием на равне с наркоманоми и алкоголиками.
Родительские чаты - это зло пострашнее терроризма!
На фото полицейский из Голубой устрицы))))
И сколько охранять будут 1 или 2 дня?
- гость -
И сколько охранять будут 1 или 2 дня?
Вы с какой целью интересуетесь?
уже не охраняют
12.10.2021 12:36
- гость -
Родительские чаты - это зло пострашнее терроризма!
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Но и выйти оттуда никак, учитель именно в этот чат скидывает все объявления, документы, расписания мероприятий и прочее.
а я-то думаю, чего возле вахтера человек в "железной маске" )))), думала -моточиклист
Ну так первого сбросившего это в чат ведь можно вычислить. И у него спросить, откуда взял инфу.
12.10.2021 12:43
- гость -
Точно!!! В фильме "Полицейская академия". Я все не мог вспомнить, что мне напоминает!
Может пора уже хотя бы ЧОП в школах ставить? Или дальше вестей ждать будем
12.10.2021 14:11
Perfekt
В ЧОП идут работать молодые люди, которые никуда больше устроиться не могут!
Доводилось с ними общаться - интеллект ниже некуда. Борзые, а как отвечать за свои действия перед начальством, так сразу глазки в пол и "забрало запотело"...
Найти запустившего слух провокатора, лишить родительских прав, детей в детдом, выставить счёт за проведение спецоперации и сразу списать со всех счетов, квартиру продать в счёт погашения задолженности.
Екарный бабай, как страшно!
Но и выйти оттуда никак, учитель именно в этот чат скидывает все объявления, документы, расписания мероприятий и прочее.
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Если родители в позиции рид онли, то вполне нормально. Главное, чтобы они туда не писали. А то все может плачевно закончиться, такое уже было.