Вторник, 12 Октябрь, 19:00

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,88
€ 83,09
4°


6312185 +23508
Обь
24см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавируса"Столица мира"Выборы-2021
Новости

Полиция охраняет барнаульские школы после слухов в соцсетях о стрельбе

, ИА "Амител"
Информация о возможной атаке появилась в родительских чатах
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Утром 12 октября полиция взяла под охрану многие учебные заведения Барнаула. Поводом стал распространившийся в соцсетях слух о готовящейся стрельбе, сообщает "Банкфакс".

Накануне участники родительских и педагогических чатов начали массово пересылать сообщения о том, что в одном из средних специальных учебных заведений города может быть открыта стрельба. Позже распространилась информация, что инцидент может произойти и в школах. При этом каких-либо доказательств в школьных чатах предоставлено не было.

12 октября с 08:00 в школы, колледжи, средние и высшие учебные заведения Барнаула были направлены сотрудники полиции в полном обмундировании для предотвращения возможной стрельбы. Завуч одной из школ рассказала "Банкфаксу", что полицейский переговорил с охранником и остался дежурить внизу. Она отметила, что учителя не стали сообщать детям о возможной опасности, чтобы не сеять панику.

По состоянию на 09:30 сообщения об атаках из учебных заведений Барнаула не поступали. 

Материалы по теме

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

12.10.2021 12:27
- гость -

"не стали сообщать детям о возможной опасности, чтобы не сеять панику.", да увидев таких полицейских, как на фото.., дети сами разбегутся...

12.10.2021 12:27
- гость -

Лучше бы зимбавийского полицая на фото поставили, чем американского копа.

12.10.2021 12:31
- гость -

no panic
обычное дело - после ЧП все занимаются только тем, чтобы не повторилось именно это!
То батуты сдуваем, то школы стережем, то пожарную безопасность в бассейнах проверяем

12.10.2021 12:34
- гость -

Всех участников родительских чатов нужно принудительно лечить в психиатрических клиниках, лишать водительских прав и запрещать владеть оружием на равне с наркоманоми и алкоголиками.

12.10.2021 12:36
- гость -

Родительские чаты - это зло пострашнее терроризма!

12.10.2021 12:43
- гость -

На фото полицейский из Голубой устрицы))))

12.10.2021 12:47
- гость -

И сколько охранять будут 1 или 2 дня?

12.10.2021 12:54
- гость -



- гость -


И сколько охранять будут 1 или 2 дня?

Вы с какой целью интересуетесь?

12.10.2021 12:56
Ирина

уже не охраняют

12.10.2021 13:02
- гость -

12.10.2021 12:36
- гость -
Родительские чаты - это зло пострашнее терроризма!
-------------
Но и выйти оттуда никак, учитель именно в этот чат скидывает все объявления, документы, расписания мероприятий и прочее.

12.10.2021 13:19
Зануда

а я-то думаю, чего возле вахтера человек в "железной маске" )))), думала -моточиклист

12.10.2021 13:23
гость

Ну так первого сбросившего это в чат ведь можно вычислить. И у него спросить, откуда взял инфу.

12.10.2021 14:03
- гость -


12.10.2021 12:43
- гость -
Точно!!! В фильме "Полицейская академия". Я все не мог вспомнить, что мне напоминает!

12.10.2021 14:11
Perfekt

Может пора уже хотя бы ЧОП в школах ставить? Или дальше вестей ждать будем

12.10.2021 14:32
- гость -


12.10.2021 14:11
Perfekt
В ЧОП идут работать молодые люди, которые никуда больше устроиться не могут!
Доводилось с ними общаться - интеллект ниже некуда. Борзые, а как отвечать за свои действия перед начальством, так сразу глазки в пол и "забрало запотело"...

12.10.2021 14:40
- гость -

Найти запустившего слух провокатора, лишить родительских прав, детей в детдом, выставить счёт за проведение спецоперации и сразу списать со всех счетов, квартиру продать в счёт погашения задолженности.

12.10.2021 16:28
Док

Екарный бабай, как страшно!

12.10.2021 17:49
- гость -

Но и выйти оттуда никак, учитель именно в этот чат скидывает все объявления, документы, расписания мероприятий и прочее.
----
Если родители в позиции рид онли, то вполне нормально. Главное, чтобы они туда не писали. А то все может плачевно закончиться, такое уже было.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
18:56
СК возбудил уголовное дело из-за загрязнения земли отходами в Тальменском районе 0
18:34
Вторые после Москвы. Алтайский край получит кредит 9,3 млрд рублей. На что их потратят? 0
18:06
ФСБ задержало управделами губернатора Алтайского края Андрея Степанова 3
17:56
За победу по лицу: российских фанатов избили после матча со Словенией 0
17:44
Часть "собянинских" трамваев, которые приехали в Барнаул, отправят в Бийск 5
17:31
Алтайские пограничники нашли на границе истощённого потерявшегося подростка 0
17:16
"Прятать серого и рыжую". Депутат АКЗС призвал жителей края спасать зайцев и лисиц 5
17:10
Настя Ивлеева после развода забрала у Элджея всё, кроме двух машин 3
16:57
Новый день, новый максимум: в России от CODIV-19 за сутки умерло 937 человека 1
16:46
Холдинг Mail.ru меняет название на VK 0
16:30
Полиция допрашивает ректора московского вуза по делу Марины Раковой 1
16:15
"Мальчик не встаёт": водитель в Барнауле сбил школьника на пешеходном переходе 12
16:05
Призрак или сквозняк? Американская тиктокерша напугала подписчиков таинственным видео 0
15:54
В Новосибирской области введут QR-коды и обязательную вакцинацию 8
15:39
Умер первый официальный представитель СК Владимир Маркин 10
15:29
"Валера, Валера!" Карпин и футболисты сборной России устроили дискотеку в раздевалке 2
15:12
Краевым бюджетникам пообещали проиндексировать зарплаты на 16% с января 2022 года 7
15:03
Бывший сотрудник ФСИН рассказал о том, для чего пытки в колониях снимают на видео 14
14:56
Жители Алтайского края могут выбрать имя для талисмана федерации школьного спорта региона 2
14:45
Краевая тенденция. В Рубцовске тоже может подорожать проезд в общественном транспорте 2
14:31
Олимпийская чемпионка Шишкина, лёжа в ванне, рассказала подписчикам о красоте Алтая 3
14:15
Алтайские власти отреагировали на сообщения о возможной стрельбе в школах Барнаула 0
14:03
В Барнауле прошёл показательный забег по биатлону "Мастер спорта" 1
13:55
Энергетики расширили зону отключения горячей воды и отопления на 14 октября в Барнауле 9
13:42
"Запах выедает глаза". Родители пожаловались на антисанитарию и вонь в барнаульской школе 43
13:29
Главврача барнаульской поликлиники оштрафовали за задержку лекарств девочке-инвалиду 4
13:10
Печальный рекорд. 30 человек в Алтайском крае скончались от коронавируса за сутки 43
13:03
Гарантия – пять лет. Где в Барнауле купить надёжные и качественные автомобили из Китая 0
12:57
Правительство выделит Алтайскому краю более 9 млрд рублей на производство и туризм 6
12:48
Мошенники-Робин Гуды обокрали сибиряка и помогли благотворительному фонду 0
12:32
Индийский вор обиделся на хозяев дома из-за того, что у них нечего украсть 1
12:15
Экономист рассказала, как вырастут страховые и социальные пенсии в 2022 году 3
12:01
Москвичка, которая выпала из окна с двумя маленькими детьми, оставила предсмертную записку 26
11:42
Полиция охраняет барнаульские школы после слухов в соцсетях о стрельбе 18
11:32
Очень пьяных водителей в России могут начать сажать в тюрьму 11
11:25
Женщину, погибшую в ДТП с участием Ксении Собчак, похоронят в Новосибирске 10
11:14
Telegram заблокирует канал "Мужского государства" за дискриминацию секс-меньшинств 11
10:56
Омбудсмен рассказала о состоянии детей, изъятых у опекунов после сообщений об истязаниях 5
10:45
"Дефицита нет": в алтайском Минздраве ответили на жалобы о нехватке лекарств от COVID-19 11
10:32
Бывший военный озвучил новую страшную версию трагедии на перевале Дятлова 16
10:16
Супермен в комиксах DC станет геем с психологическими проблемами 6
10:03
Новые правила. МФО теперь будут предоставлять клиентам больше информации о себе 0
09:56
Бийские перевозчики просят поднять цены на проезд из-за дорогой солярки 5
09:38
Владельцам экологически опасных автобусов из Барнаула грозит полумиллионный штраф 28
09:25
Стало известно, когда откроют мост на Челюскинцев 13
09:10
Жители частного сектора Барнаула пойдут в суд против мэрии и многоэтажек по соседству 27
08:54
Эксперт рассказал о профессиях будущего в России 3
08:35
Диетолог объяснил, почему в России по статистике женщин с ожирением больше, чем мужчин 19
08:20
Врачи из Санкт-Петербурга спасли жизнь пассажиру, который летел на самолёте в Барнаул 5
08:03
Алтайский край вошёл в список лидеров по выполнению нацпроекта "Образование" 18
07:51
Приговор экс-директору алтайской школы, который сбил ребёнка, вступил в силу 3
07:36
"Рюмка" Лепса, юмор "Уральских пельменей" и страсть TODES. Кто приедет на Алтай в октябре 19
07:19
Твиндемия и сотни тысяч жертв, или Чем грозит одновременное заражение гриппом и COVID-19 16
07:03
Выгодная перспектива: в какую недвижимость инвестировать в 2021 году 1
06:46
В Бийске демонтировали резиновых "лежачих полицейских" и установили "традиционные" 4
06:34
"Мы все в шоке": что говорят о возможном истязании приёмных детей в алтайской глубинке 10
06:16
Голикова предложила централизованно проверять всех школьников на курение 24
06:03
Около нуля и северный ветер. О погоде в Алтайском крае 12 октября 0
03:41
Сборная России в Мариборе обыграла Словению 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.