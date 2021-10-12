Полиция охраняет барнаульские школы после слухов в соцсетях о стрельбе

Утром 12 октября полиция взяла под охрану многие учебные заведения Барнаула. Поводом стал распространившийся в соцсетях слух о готовящейся стрельбе, сообщает "Банкфакс".

Накануне участники родительских и педагогических чатов начали массово пересылать сообщения о том, что в одном из средних специальных учебных заведений города может быть открыта стрельба. Позже распространилась информация, что инцидент может произойти и в школах. При этом каких-либо доказательств в школьных чатах предоставлено не было.

12 октября с 08:00 в школы, колледжи, средние и высшие учебные заведения Барнаула были направлены сотрудники полиции в полном обмундировании для предотвращения возможной стрельбы. Завуч одной из школ рассказала "Банкфаксу", что полицейский переговорил с охранником и остался дежурить внизу. Она отметила, что учителя не стали сообщать детям о возможной опасности, чтобы не сеять панику.

По состоянию на 09:30 сообщения об атаках из учебных заведений Барнаула не поступали.