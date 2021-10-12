Правительство выделит Алтайскому краю более 9 млрд рублей на производство и туризм

Правительство РФ одобрило выдачу инфраструктурного кредита для Алтайского края. Размер государственной поддержки составит 9,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства.
"Алтайский край получил одобрение заявки на бюджетный кредит в сумме около 9,3 млрд рублей на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры при строительстве жилых домов с прогнозируемым вводом жилья в объёме 254 тыс. кв. м, а также на строительство промышленных объектов и развитие туристической и медицинской инфраструктуры. Эффектом от реализации проектов станет создание более 3,7 тыс. рабочих мест", – сказано в сообщении.
В регионе уже определились с тем, на что потратить выделенные средства. В частности, несколько компаний в крае создадут или расширят производство, что позволит создать новые рабочие места, отметили в краевой администрации.
Также бюджетный кредит позволит развивать туркластер. Уже прошла экспертизу проектно-сметная документация на реконструкцию двух участков дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", части инфраструктурных и инженерных объектов в игорной зоне. Также готовятся документы на реконструкцию моста через реку Белокуриху.
В проекте реконструкция объезда в обход Барнаула с развязкой на пересечении со Змеиногорским и Южным трактами и реконструкция путепровода по проспекту Ленина.
Комментарии
А что выделят для развития сел,ведь там проживает почти половина жителей края?
Точно такие же жители! С такими же правами,как и городские.
Им запрет на торговлю мяса собственного забоя.
Это для транспортной развязки то для новостроек чтоли ? Чтобы они цены на жилье ещё больше задирали ? А на производство вот тоже не понятно ,на какое именно ?
Развязка два уровня на выезде Змеиногорский тракт 1, 5 миллиарда. Дорого и сложно. Кольцо решит все. Хотя там и так тракт заузили на полосу.
Кольцо Малахова Власихинская очень удобно. Однако многие водители въезжать на кольцо с включённым левым сигнал поворота. Автошколы, Гиббд ау.
Воры!