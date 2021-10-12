Правительство выделит Алтайскому краю более 9 млрд рублей на производство и туризм

Правительство РФ одобрило выдачу инфраструктурного кредита для Алтайского края. Размер государственной поддержки составит 9,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства.

"Алтайский край получил одобрение заявки на бюджетный кредит в сумме около 9,3 млрд рублей на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры при строительстве жилых домов с прогнозируемым вводом жилья в объёме 254 тыс. кв. м, а также на строительство промышленных объектов и развитие туристической и медицинской инфраструктуры. Эффектом от реализации проектов станет создание более 3,7 тыс. рабочих мест", – сказано в сообщении.

В регионе уже определились с тем, на что потратить выделенные средства. В частности, несколько компаний в крае создадут или расширят производство, что позволит создать новые рабочие места, отметили в краевой администрации.

Также бюджетный кредит позволит развивать туркластер. Уже прошла экспертизу проектно-сметная документация на реконструкцию двух участков дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь", части инфраструктурных и инженерных объектов в игорной зоне. Также готовятся документы на реконструкцию моста через реку Белокуриху.

В проекте реконструкция объезда в обход Барнаула с развязкой на пересечении со Змеиногорским и Южным трактами и реконструкция путепровода по проспекту Ленина.