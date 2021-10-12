Призрак или сквозняк? Американская тиктокерша напугала подписчиков таинственным видео

Американская тиктокерша Кэт Камалани, которая снимает ролики о своей жизни и работе стюардессой, опубликовала видео, которое, по словам девушки, очень напугало её. Теперь в социальных сетях спорят о том, что стало причиной аномалии, которая попала на запись: привидение или простой сквозняк.

По словам Камалани, она просто хотела снять ролик для подписчиков. Муж блогерши в это время отсутствовал, а её дети крепко спали.

Однако на заднем фоне, пока девушка рассказывает что-то на камеру, медленно начинает закрываться межкомнатная дверь. На какой-то момент она останавливается, но после этого захлопывается окончательно.

Камалани рассказала, что после просмотра этого видео она всю ночь не могла уснуть и плакала от страха. Подписчики в это время разделились на два лагеря: одни уверены, что в квартире блогера орудует привидение и аргументируют свою позицию тем, что поток ветра сразу закрыл бы дверь до конца, а другие утверждают, что "аномалию" создал обыкновенный сквозняк.

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