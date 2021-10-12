В Алтайском крае началась охота на зайцев и лисиц. С 11 октября региональное Минприроды принимает заявления на выдачу разрешений по добыче животных в общедоступных охотничьих угодьях. Депутат АКЗС от партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович считает охоту на зайцев и лисиц варварским отношением к природе.
"Это не волк и не медведь, не змея и не рыбалка. Заяц серый – это самый добрый и безобидный зверь, а рыжая лиса – просто красавица. Известен факт, когда Ленин, заядлый охотник, пожалел стрелять в лису. А Минприроды не пожалело", – цитирует Малинковича пресс-служба депутата.
Парламентарий считает, что на этих зверей пора перестать охотиться, и призвал жителей Алтайского края спасать зайцев и лисиц от охотников, "прятать серого и рыжую, давать им убежище, предупреждать зверушек о приближении людей с ружьями".
Кроме того, Сергей Малинкович предлагает жителям края собрать подписи за запрет охоты на зайцев и лисиц. "Сам я с удовольствием подпишу. Охотиться надо на хищников, а безобидных зверьков давно пора оставить в покое", – резюмировал парламентарий.
Сергей Малинкович – депутат АКЗС от "Коммунистов России", зампредседателя партии, живёт в Санкт-Петербурге. Возглавляет организацию "Коммунисты Петербурга и Ленобласти".
Комментарии
Ну а что, других проблем нет!
На лисиц разрешают, потому что они разносчики бешенства.
Антинародный депутат. А кушать что? А так собрал валежник, поймал косого, сыт. Депутат, тебе реальных проблем не хватает. Далее известные слова Лаврова ...
А люди - разносчики СПИДа и сифилиса.
в лесу родился тот зайчонок
и был он чорный как душа
того охотника который
его догнал убил и съел
"Заяц серый – это самый добрый и безобидный зверь" - вот нанять этого Малинковича сторожем в наше СНТ, зайцев гонять палкой. Жрут всё подряд - капусту, морковку, свеклу, кабачки и пр. Спасу нет. Огромные русаки через забор прыгают как кенгуру. Особенно зимой от них потрава - всю кору обгладывают.. .