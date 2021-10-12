В Алтайском крае началась охота на зайцев и лисиц. С 11 октября региональное Минприроды принимает заявления на выдачу разрешений по добыче животных в общедоступных охотничьих угодьях. Депутат АКЗС от партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович считает охоту на зайцев и лисиц варварским отношением к природе.

"Это не волк и не медведь, не змея и не рыбалка. Заяц серый – это самый добрый и безобидный зверь, а рыжая лиса – просто красавица. Известен факт, когда Ленин, заядлый охотник, пожалел стрелять в лису. А Минприроды не пожалело", – цитирует Малинковича пресс-служба депутата.

Парламентарий считает, что на этих зверей пора перестать охотиться, и призвал жителей Алтайского края спасать зайцев и лисиц от охотников, "прятать серого и рыжую, давать им убежище, предупреждать зверушек о приближении людей с ружьями".

Кроме того, Сергей Малинкович предлагает жителям края собрать подписи за запрет охоты на зайцев и лисиц. "Сам я с удовольствием подпишу. Охотиться надо на хищников, а безобидных зверьков давно пора оставить в покое", – резюмировал парламентарий.

Сергей Малинкович – депутат АКЗС от "Коммунистов России", зампредседателя партии, живёт в Санкт-Петербурге. Возглавляет организацию "Коммунисты Петербурга и Ленобласти".