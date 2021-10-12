Вторые после Москвы. Алтайский край получит кредит 9,3 млрд рублей. На что их потратят?

Бюджетный кредит в размере 9,3 млрд рублей получит Алтайский край на развитие дорожной сети, инфраструктуры и инженерных сетей. Деньги выдаются на 15 лет под ставку 3%. Это самый дешёвый заём, который могут взять субъекты РФ. Наш регион оказался в числе 12 территорий, которым одобрили подобную помощь. При этом край получает вторую по объёму сумму после Москвы.
Как сообщается на сайте правительства России, деньги направят на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Предполагается строительство жилых домов в объёме 254 тыс. кв. м, промышленных объектов, развитие туристической и медицинской инфраструктуры. На эти же деньги планируют создать более 3,7 тыс. рабочих мест.
На какие производства в крае направят деньги бюджетного кредита?
Компания "Мартика" планирует построить в Барнауле производственно-складской комплекс с общим объёмом инвестиций 2,8 млрд рублей, сообщает региональный Минпромэнерго. А вот обеспечить промышленную площадку инженерной инфраструктурой планируется как раз за счёт средств бюджетного кредита. 211 млн рублей собираются направить на строительство инженерных сетей и коммуникаций по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению.
БМК "Меланжист Алтая" планирует создать современное текстильное производство от переработки хлопкового и синтетического сырья до выпуска готовых тканей. Но чтобы построить комплекс, нужна реконструкция инженерных сетей. На эти цели и направят 941,9 млн рублей бюджетного кредита.
Мунайское месторождение бурого угля (кстати, единственное в регионе), собирается увеличить добычу топлива до 650 тыс. тонн к 2035 году (в 2020-м добывали более 100 тыс.тонн). Нужно построить объезд. На строительство обхода с. Сузоп в Солтонском районе запланировано 100 млн рублей.
Предприятие "Алтайская крупа" в п. Усть-Катунь (Смоленский район) запустит производство экструдированных продуктов и организовать переработку масличных культур сои. Существующих энергомощностей недостаточно. Необходимо дополнительное снабжение энергией. Общий объём инвестиций составляет 310 млн рублей. Из них 200 млн – из бюджетного кредита.
На какие дороги потратят деньги бюджетного кредита?
Запланирована реконструкция двух участков дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". Причём проектно-сметная документация по этим участкам уже прошла экспертизу.
На стадии подготовки находятся документы на реконструкцию моста через реку Белокуриху к будущей пантолечебнице.
Приведут в порядок важные дороги в Заринске. В частности, запланированы работы по капитальному ремонту автомобильного моста через р. Чумыш и автодороги с путепроводом над железнодорожными путями в Заринске.
В проекте – реконструкция объезда в обход Барнаула с развязкой на пересечении со Змеиногорским и Южным трактами и реконструкция путепровода по проспекту Ленина.
Предполагаемый срок реализации работ – 2022-2023 годы.
А денег на всё это хватит?
Предполагается, что хватит. Более того, губернатор Виктор Томенко сообщил, что если вдруг общий по стране лимит бюджетного кредитования в размере 500 млрд рублей останется невостребованным, в регионе могут попросить дополнительные средства на реализацию других проектов.
Всего в 2022-2023 годах в Алтайском крае планируют создать 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. По данным Минэкономразвития края, поступление бюджетных кредитов в 2022-2023 годах позволит привлечь частные средства в объёме более 32 млрд рублей.
Комментарии
Ну а как же строительство тоннеля от пр.Красноармейского под жел.дорогой до А Петрова?С 49 или 48 года проект существует.
очень интересно будет почитать новости через пару лет - планировалось/сделано. А то предыдущий Петрушка 66 000 новых учебных мест обещал.
https://www.amic.ru/news/382278/
Прокладывая новые и постоянные(ежегодные) ремонты дорог, трассы.
Не забыли бы о нас, очередь на догазофикацию.
Знаем ,деньги для этих работ вот они то и пришли.
Звонили в Москву по вопросу догазофикации , ответили что все на вашем краевом уровне зависло.
Ждём-с, наших неповоротливых чиновников.
Первого ноября запланирована беседа со столицей.
Затем к ответу наших ответственных.