Вторые после Москвы. Алтайский край получит кредит 9,3 млрд рублей. На что их потратят?

Бюджетный кредит в размере 9,3 млрд рублей получит Алтайский край на развитие дорожной сети, инфраструктуры и инженерных сетей. Деньги выдаются на 15 лет под ставку 3%. Это самый дешёвый заём, который могут взять субъекты РФ. Наш регион оказался в числе 12 территорий, которым одобрили подобную помощь. При этом край получает вторую по объёму сумму после Москвы.

Как сообщается на сайте правительства России, деньги направят на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Предполагается строительство жилых домов в объёме 254 тыс. кв. м, промышленных объектов, развитие туристической и медицинской инфраструктуры. На эти же деньги планируют создать более 3,7 тыс. рабочих мест.

На какие производства в крае направят деньги бюджетного кредита?

Компания "Мартика" планирует построить в Барнауле производственно-складской комплекс с общим объёмом инвестиций 2,8 млрд рублей, сообщает региональный Минпромэнерго. А вот обеспечить промышленную площадку инженерной инфраструктурой планируется как раз за счёт средств бюджетного кредита. 211 млн рублей собираются направить на строительство инженерных сетей и коммуникаций по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению.

БМК "Меланжист Алтая" планирует создать современное текстильное производство от переработки хлопкового и синтетического сырья до выпуска готовых тканей. Но чтобы построить комплекс, нужна реконструкция инженерных сетей. На эти цели и направят 941,9 млн рублей бюджетного кредита.

Мунайское месторождение бурого угля (кстати, единственное в регионе), собирается увеличить добычу топлива до 650 тыс. тонн к 2035 году (в 2020-м добывали более 100 тыс.тонн). Нужно построить объезд. На строительство обхода с. Сузоп в Солтонском районе запланировано 100 млн рублей.

Предприятие "Алтайская крупа" в п. Усть-Катунь (Смоленский район) запустит производство экструдированных продуктов и организовать переработку масличных культур сои. Существующих энергомощностей недостаточно. Необходимо дополнительное снабжение энергией. Общий объём инвестиций составляет 310 млн рублей. Из них 200 млн – из бюджетного кредита.

На какие дороги потратят деньги бюджетного кредита?

Запланирована реконструкция двух участков дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". Причём проектно-сметная документация по этим участкам уже прошла экспертизу.

На стадии подготовки находятся документы на реконструкцию моста через реку Белокуриху к будущей пантолечебнице.

Приведут в порядок важные дороги в Заринске. В частности, запланированы работы по капитальному ремонту автомобильного моста через р. Чумыш и автодороги с путепроводом над железнодорожными путями в Заринске.

В проекте – реконструкция объезда в обход Барнаула с развязкой на пересечении со Змеиногорским и Южным трактами и реконструкция путепровода по проспекту Ленина.

Предполагаемый срок реализации работ – 2022-2023 годы.

А денег на всё это хватит?

Предполагается, что хватит. Более того, губернатор Виктор Томенко сообщил, что если вдруг общий по стране лимит бюджетного кредитования в размере 500 млрд рублей останется невостребованным, в регионе могут попросить дополнительные средства на реализацию других проектов.

Всего в 2022-2023 годах в Алтайском крае планируют создать 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. По данным Минэкономразвития края, поступление бюджетных кредитов в 2022-2023 годах позволит привлечь частные средства в объёме более 32 млрд рублей.