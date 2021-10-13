Богатые и любимые. Астролог назвал шесть знаков, которых ждут деньги и любовь в 2022 году

До конца 2021 года осталось всего два с половиной месяца. Многие уже сейчас начинают подводить итоги и рассуждать, как они прожили год Белого Металлического Быка. А некоторые даже заглядывают чуть-чуть вперёд и гадают, что же их ждёт в следующем. 2022-й, кстати, – год Чёрного Водяного Тигра. И сразу шесть знаков зодиака после Нового года обретут настоящее счастье, рассказал порталу Rsute известный астролог Павел Глоба. По его словам, многие смогут, наконец, получить долгожданное вознаграждение за свои старания. Вот только для одних – это деньги, а для других – большая и чистая любовь. Рассказываем, какие знаки, по мнению астролога, будут самыми счастливыми в 2022 году.

Овны

Овны, похоже, станут главными счастливчиками 2022 года. Представителей знака ждут важные перемены в жизни, которые принесут с собой массу новых впечатлений. Главное, по мнению астролога, – поставить правильные цели, которые будут вести вас к успеху. Глоба уверен, что наилучшее время, чтобы наметить ориентиры, – март. Если Овны не побоятся больших перемен, то обязательно преодолеют все трудности и достигнут успеха.

Близнецы

Близнецов в год Чёрного Водяного Тигра ждёт немало трудностей. Но практика покажет, что на деле все они окажутся вполне разрешимыми. Близнецы запросто преодолеют все сложности и убедят окружающих, что они действительно способны на многое. Укрепив свой авторитет, представители знака смогут, наконец, получить долгожданное повышение. При этом далеко не факт, что вы останетесь работать на прежнем месте. Возможно, вам и вовсе придётся сменить сферу деятельности. Но главное – зарабатывать вы станете больше.

Девы

Девам больше, чем другим знакам, повезёт в любви. Представителей знака ждёт благоприятное время для общения с противоположным полом. Некоторые даже получат предложение о замужестве, о котором давно мечтали. А в жизни свободных Дев, наконец, появится человек, который подарит им счастье и покажет, что союз двух сердец – это прекрасно.

Весы

В 2022 году у Весов закончится чёрная полоса в жизни, которая простиралась на весь 2021-й год. У представителей знака появится возможность посвящать время себе любимому и воплощать в жизнь давние мечты. Чёрный Водяной Тигр принесёт Весам удачу, с которой они смогут достичь успеха в любом деле.

Скорпионы

Ну а Скорпионам, кажется, пора учиться считать деньги. Астролог уверен, что их у представителей знака в 2022 году будет очень много. Скорпионы своим упорным трудом докажут коллегам, что они – настоящие профессионалы. И из этой гармонии смогут почерпнуть только самое лучшее – повышение и прибавку к доходу.

Водолеи

У Водолеев путь к успеху в 2022 году будет не таким простым, как у остальных. Но те, кто проявит терпение, упорство и целеустремлённость, будут щедро вознаграждены, уверен астролог. Рост будет медленным, но зато стабильным и гармоничным. Чёрный Водяной Тигр поможет Водолеям укрепить своё финансовое положение и подготовить задел на прекрасное будущее.