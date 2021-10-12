СК возбудил уголовное дело из-за загрязнения земли отходами в Тальменском районе

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших заражение окружающей среды"). По данным следствия, на территории компании "Энергия" в Тальменском районе неустановленные лица загрязнили почву биологическими отходами на участке сельхозназначения.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, по экспертному заключению в слоях почвы присутствуют высоко опасные химические вещества. Общий размер ущерба, причинённый почвам в результате загрязнения, составил более 4,6 млн рублей.

Сейчас следователи проводят необходимые действия для установления обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.