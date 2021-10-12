Молниеносное течение. Мурашко назвал особенность текущей волны коронавируса

Особенностью текущей волны коронавируса является молниеносное течение заболевания. Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, сейчас в России в больницах лежат 235 тысяч больных коронавирусом, из которых 11% находятся в тяжёлом состоянии. При этом никто из них не прошёл вакцинацию, а к аппаратам ИВЛ подключены 6,4 тысячи человек, сообщает ТАСС.

У некоторых пациентов после COVID-19 наблюдаются тяжёлые патологии сердца и лёгких, добавил министр. Кроме того, ещё одной особенностью является молниеносное течение инфекции, которое уже спустя два-три дня требует реанимационной поддержки.

Тем временем число новых случаев инфекции коронавирусом растёт в 77 из 85 регионов России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Согласно данным ведомства, всего 605 школ и 117 детских садов по всей России закрыты на карантин из-за COVID-19.