Дополнительное отделение морга пришлось открыть в Бийске

В Бийске пришлось открыть дополнительное отделение морга. Как сообщает "Бийский рабочий", в минувшую пятницу в ковидных госпиталях города поставили ещё 50 дополнительных коек для больных коронавирусом, поскольку количество пациентов с каждым днём увеличивается.

Напомним, что с больными коронавирусного профиля в городе работают два корпуса госпиталя второй горбольницы. Кроме того, рядом с Бийском расположен ещё один ковидный госпиталь – в Первомайской ЦРБ. Все медучреждения переполнены – на лечении в них находятся более 600 человек.

По информации издания, сейчас приходится спешно расширять кварталы на городском кладбище, поскольку количество умерших постоянно растёт.