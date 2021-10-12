В России ожидается подорожание подсолнечного масла

Производители подсолнечного масла в России начали повышать стоимость своей продукции с окончанием действия соглашения о заморозке цен – 1 октября. Как сообщает газета "Известия", изготовитель "Олейны" и Ideal уже уведомил партнёров о повышении отпускной стоимости на 3,2% с 2 октября.

В свою очередь, в Минсельхозе РФ заявили, что с начала нынешнего года цена подсолнечного масла практически не менялась.

Кроме того, в министерстве уверены, что объективные предпосылки для значительного роста цен отсутствуют, а сохранению положения дел способствует прогнозируемый рост производства подсолнечника – до 14 млн тонн.