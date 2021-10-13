Британские СМИ извинились за статьи о краже Россией формулы для "Спутника"

Британские таблоиды The Sun и Daily Express извинились за публикацию статей о том, что Россия украла формулу для вакцины "Спутник V", заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Газеты утверждали, что российский шпион украл формулу, которую совместно разработали университет Оксфорда и британско-шведская компания AstraZeneca. На её основе якобы был создан "Спутник V".

В РФПИ заявили, чтобы британские СМИ были вынуждены извиниться и опровергнуть фальшивку, столкнувшись с заявлением российском стороны. Ранее в фонде прокомментировали, что "Спутник V" создан на основе аденовируса человека, а вакцина AstraZeneca – на основе аденовируса шимпанзе. Тот же принцип Центр им. Гамалеи использовал и в более ранних работах, в том числе при создании вакцин против лихорадки Эбола в 2017 году и против ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в 2019-м.

В фонде утверждают, что издание Daily Express первым полностью удалило текст-перепечатку со своего сайта и извинилось. Авторы исходного текста в The Sun опубликовали исправленную версию с цитатами из заявления РФПИ, а также обнародовали комментарий фонда, опровергающий первоначальную информацию.