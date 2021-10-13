Британские СМИ извинились за статьи о краже Россией формулы для "Спутника"

Британские таблоиды The Sun и Daily Express извинились за публикацию статей о том, что Россия украла формулу для вакцины "Спутник V", заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Газеты утверждали, что российский шпион украл формулу, которую совместно разработали университет Оксфорда и британско-шведская компания AstraZeneca. На её основе якобы был создан "Спутник V".
В РФПИ заявили, чтобы британские СМИ были вынуждены извиниться и опровергнуть фальшивку, столкнувшись с заявлением российском стороны. Ранее в фонде прокомментировали, что "Спутник V" создан на основе аденовируса человека, а вакцина AstraZeneca – на основе аденовируса шимпанзе. Тот же принцип Центр им. Гамалеи использовал и в более ранних работах, в том числе при создании вакцин против лихорадки Эбола в 2017 году и против ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в 2019-м.
В фонде утверждают, что издание Daily Express первым полностью удалило текст-перепечатку со своего сайта и извинилось. Авторы исходного текста в The Sun опубликовали исправленную версию с цитатами из заявления РФПИ, а также обнародовали комментарий фонда, опровергающий первоначальную информацию.
Комментарии
Извинились, а осадочек то остался...
обвиняли на всех передовицах, а опровержение тихо молча на сайте написали
известный прием конкурентов, не любят честно играть эти людишки
привыкли пиратствовать веками.
британцев знал британцам верил
и будучи у них в гостях
украл я формулу вакцины
а дома разглядел моя
09:55 ЭЛЕКТОРАТ "а дома разглядел моя"
Вот, вот, это еще надо посмотреть, кто у кого украл. Украл тот, кто больше всего кричит о воровстве. Русская пословица: "На воре шапка горит"...
Астразеника сделана на основе генномодифицированного аденовируса шимпанзе.
колитесь кому хочется
"Спутник V" создан на основе платформы вектора аденовируса человека.
образование подводит британцев, американцев.
но мы стремимся их догнать в невежестве