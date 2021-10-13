Жители Алтая обвиняют вышки 5G в массовой смерти воробьёв

Жители Республики Алтай связали массовую гибель воробьёв с опасным влиянием вышек 5G. Региональные эксперты же заявили, что на Алтае подобных вышек нет, сообщает "Банкфакс".
На минувших выходных в социальных сетях Республики Алтай распространилось видеозапись, сделанная жительницей одного из сёл Онгудайского района. Она сняла десятки мёртвых воробьёв на дороге рядом с населённым пунктом. Многие жители в смерти птиц обвинили вышки сотовой связи 5G.
Эксперты из комитета охраны животного мира Республики Алтай установили, что погибшие птицы попали под какое-то крупногабаритное транспортное средство. Им не удалось обнаружить другие места массовой смерти воробьёв. Кроме того, в региональном Управлении Роскомнадзора сообщили, что в Республике Алтай вообще нет ни одной действующей вышки 5G. Также власти напомнили, что такие вышки не представляют опасности для человека.
Комментарии
ДБ (c)
да все же элементарно. воробышков вакцинировали от воробьиного гриппа.
установили, что погибшие птицы попали под какое-то крупногабаритное транспортное средство.
Как обычно, обьяснение на грани фантастики) очень сложно отличить раздавленных воробьев от дохлых?..
Это они съели что-нибудь...
а на кой Михалков на фото в новости
Что-то не то съели.
Мы то же самое едим, наверняка.
Рассказывали сельчане, ранее подсолнечник собирали в сентябре-октябре, ждали когда он вызреет и подсохнет.
Сейчас химией обрабатывают в августе, и семечка наливается и становится черной за 2 недели, и в августе же собирают.
Только сами такое фермеры не используют, все на продажу только.
"Экологически чистое", ага.
Голубей по городу тоже валяется куча дохлых, тоже 5G виновато, которого еще даже в проекте нет ?
13.10.2021 14:31
- гость -
Что-то не то съели.
Ага и все попадали в одном месте. Как можно собирать такую ахинею?
пока что версия об излучениях правдоподобней остальных глупых версий
13.10.2021 16:01
гость
Да не, это кто-то рядом в серебряной шапочке прошёлся.