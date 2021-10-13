Жители Алтая обвиняют вышки 5G в массовой смерти воробьёв

Жители Республики Алтай связали массовую гибель воробьёв с опасным влиянием вышек 5G. Региональные эксперты же заявили, что на Алтае подобных вышек нет, сообщает "Банкфакс".

На минувших выходных в социальных сетях Республики Алтай распространилось видеозапись, сделанная жительницей одного из сёл Онгудайского района. Она сняла десятки мёртвых воробьёв на дороге рядом с населённым пунктом. Многие жители в смерти птиц обвинили вышки сотовой связи 5G.

Эксперты из комитета охраны животного мира Республики Алтай установили, что погибшие птицы попали под какое-то крупногабаритное транспортное средство. Им не удалось обнаружить другие места массовой смерти воробьёв. Кроме того, в региональном Управлении Роскомнадзора сообщили, что в Республике Алтай вообще нет ни одной действующей вышки 5G. Также власти напомнили, что такие вышки не представляют опасности для человека.