На улице Барнаула нашли модно одетый труп

В Барнауле на улице Правый Берег Пруда обнаружен труп мужчины, сообщает участник сообщества "Инцидент Барнаул". По словам очевидца, погибший был модно одет.
Подписчик посчитал, что мужчину могли избить. В пресс-службе СК по Алтайскому краю заявили, что начали доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины без определённого места жительства. Предварительно установлено, что смерть не имеет криминального характера.
Ранее сообщалось, что 4 июня в кустах Нагорного парка Барнаула обнаружили тело мужчины.
Комментарии
Это было слишком модно для Барнаула...
модный бомж?
Что смешного то.
Привыкли бомжей воображать лежащими там сям.
Кто сказал что одет модно, вот именно он и есть истинный бомж.
Оглянись во круг себя, край нищих и отстающих во всём.
Кроме цен в магазинах, всё приходит в упадок.
Такое ощущение что зарплата у всех без исключения не меньше 500 тыс в месяц.
Могли избить......Предварительно установлено, что смерть не имеет криминального характера.???