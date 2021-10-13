На улице Барнаула нашли модно одетый труп

В Барнауле на улице Правый Берег Пруда обнаружен труп мужчины, сообщает участник сообщества "Инцидент Барнаул". По словам очевидца, погибший был модно одет.

Подписчик посчитал, что мужчину могли избить. В пресс-службе СК по Алтайскому краю заявили, что начали доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины без определённого места жительства. Предварительно установлено, что смерть не имеет криминального характера.

Ранее сообщалось, что 4 июня в кустах Нагорного парка Барнаула обнаружили тело мужчины.