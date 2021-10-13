Путин назвал дефицит электроэнергии причиной роста цен на газ в Европе

Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", сообщает газета "Известия".

По мнению президента, многие европейские страны летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах, что и вызвало масштабный кризис. Кроме того, к текущей ситуации привели и "системные изъяны".

На фоне этого Путин заявил, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца 2021.

Напомним, 11 октября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС может закупить больше российского газа, чем предусмотрено контрактом. В ответ на это глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о циничности подобных заявлений на фоне введения санкций и "посыпания" угрозами со стороны стран Европы.