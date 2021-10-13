Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде – государстве в Западной Африке, расположенном на островах Зелёного Мыса. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, Поклонская стала третьей женщиной – послом России. Кроме неё, из представителей слабого пола российские интересы представляют Людмила Воробьёва в Индонезии и Элеонора Митрофанова в Болгарии.
К работе в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Кабо-Верде Поклонская приступит через несколько недель. Как она отметила в интервью с "Интерфаксом", для неё это было долгожданное назначение.
Комментарии
Это же как надо всех задолбать что бы на конец света запулили.
Это не конец света. Это любимое место отдыха
Это не конец света. Это любимое место отдыха
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Вы путаете, это не Мальдивы. Да, это место существует как туристическое направление, но это не то место, в которое хочется приехать еще раз.
13.10.2021 23:38
Kertis
Чем оно в принципе отличается от Канарских островов?