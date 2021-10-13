Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде – государстве в Западной Африке, расположенном на островах Зелёного Мыса. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, Поклонская стала третьей женщиной – послом России. Кроме неё, из представителей слабого пола российские интересы представляют Людмила Воробьёва в Индонезии и Элеонора Митрофанова в Болгарии.

К работе в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Кабо-Верде Поклонская приступит через несколько недель. Как она отметила в интервью с "Интерфаксом", для неё это было долгожданное назначение.