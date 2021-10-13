Два школьника разбились на мотоцикле в селе под Барнаулом

14-летний и 13-летний школьники разбились на мотоцикле на одном из перекрёстков в селе Стуково под Барнаулом вечером 11 октября. Как сообщает "Инцидент Барнаул", мотоцикл врезались в автомобиль, который ехал по главной дороге.

Детей увезли с места происшествия на машине скорой помощи: у одного из них – сотрясение мозга, а у другого – травма головы, а также у обоих переломы ног и рук.

В ГИБДД сообщили, что 14-летний подросток за рулём мотоцикла Racer GS 110 нарушил правила очерёдности проезда и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102 под управлением 35-летней женщины.

Сейчас оба школьника находятся в барнаульской больнице.