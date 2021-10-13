Жителя Алтайского края подозревают в избиении до смерти немощной матери

В Тальменском районе задержан мужчина, который подозревается в избиении до смерти своей пожилой матери. По данным следствия, утром 10 октября 47-летний мужчина избил женщину костылём и металлическими ходунками.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, причиной агрессии стали претензии к матери, которая по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться и требовала за собой ухода. От полученных травм 67-летняя пенсионерка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.