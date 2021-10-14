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"Не отстойник для политических пенсионеров". Чем займётся новый сибирский полпред Серышев

, ИА "Амител"
Пока должность оставалась вакантной, часть коммуникаций с губернаторами была потеряна, считают эксперты
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

После затянувшейся на полгода паузы президент России Владимир Путин всё-таки назначил полпреда в Сибирский федеральный округ. Им стал очередной выходец из силового блока – Анатолий Серышев. До этого главу государства в СФО на протяжении пяти лет представлял Сергей Меняйло, ныне возглавляющий Северную Осетию. Сумеет ли новичок быстро наладить утраченные за шесть месяцев коммуникации регионов с Кремлем, что именно он будет контролировать и как поделит свой функционал с ещё одним негласным куратором Сибири – вице-премьером Викторией Абрамченко, читайте в материале amic.ru.

Нересурсная должность, которую можно прокачать

Владимир Путин 12 октября произвёл тройную перестановку: помощник главы государства Анатолий Серышев занял должность полпреда в СФО, на его место  пришёл ярославский губернатор Дмитрий Миронов, а врио главы региона в тот же день стал бывший замглавы ФАС Михаил Евраев.

Пост полпреда оставался вакантным с апреля, когда Сергея Меняйло назначили врио главы Северной Осетии. Все это время его функции выполняли пять заместителей. Слухи о сменщиках Меняйло появились сразу после ухода полпреда. В число возможных преемников политологи включали красноярского губернатора Александра Усса, главу Кузбасса Сергея Цивилёва и генерал-полковника Виктора Стригунова, экс-командующего Сибирским округом Росгвардии, первого заместителя генерала Виктора Золотова. Однако ни весной, ни летом назначения так и не последовало. Лишь после окончания кампании по выборам депутатов Госдумы у Сибирского федерального округа появился новый полпред. Угадать его фамилию никто из экспертов не сумел, но многие предсказывали, что это будет представитель силового блока – бывший военный либо правоохранитель.

Сама по себе должность полпреда не очень ресурсная, считает глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. "Бывают полпреды, которые свой ресурс наполняют, – например, полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Но должность полпреда, скорее, символическая, поэтому вопрос в том, что для самого Серышева значит эта позиция, будет ли он её "накачивать", – цитирует эксперта "Коммерсант".

Политолог Евгений Минченко не исключает, что Анатолий Серышев переехал в Сибирь из-за уже существовавшей идеи с назначением губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова в администрацию президента. С ним согласен политолог Илья Гращенков: "Главным действующим лицом этой кадровой рокировки был как раз Миронов, а уже вслед за его отставкой и новым назначением была разыграна партия с другими перестановками".

Назначение Серышева полпредом укладывается в общую логику назначений на такие должности, рассуждает политолог Андрей Копытов. "Это продолжает сложившуюся традицию – доверять силовикам. Сибирь – мощный оборонный и промышленный комплекс, а значит, представитель силовых ведомств успешно будет решать важные для округа вопросы. Кроме того, Анатолий Серышев возглавлял кадровое управление в администрации президента. Для полпреда этот багаж, безусловно, неоценим", – полагает Копытов.

При этом эксперт указывает и на отрицательный момент: должность полпреда оставалась вакантной с апреля. "С одной стороны, многие вопросы могут решаться сами собой по инерции, но лишь непродолжительное время, а на длительной дистанции отсутствие мониторинга будет сказываться. Функция полпреда как раз и заключается в том, чтобы предотвращать негативные моменты, которые могут произойти", – обратил внимание на заминку с назначением политолог.

Силовик, который не станет конкурировать с Абрамченко

Задача Серышева – вести непрерывный аудит и контроль за всеми процессами в Сибири, и посмотреть, кто на что способен из губернаторов, считает политтехнолог Константин Лукин. "Возможно, новый полпред каким-то образом будет продвигать идею министра обороны Сергея Шойгу по строительству в Сибири нескольких крупных городов", – называет ещё одну "обязанность" полпреда эксперт. Его в этом поддерживает политолог Сергей Асеев. По его мнению, если к мегапроекту приступят в ближайшие годы, то мониторить весь процесс должен будет не губернатор, а более крупная политическая фигура – полпред президента.

Лукин полагает, что, как и предшественник Сергей Меняйло, Анатолий Серышев будет довольно публичным политиком. "Хоть в обществе и существует стереотип, что все силовики у нас закрытые люди, это далеко не так. Серышев, судя по его поведению на предыдущих должностях, от общения никогда не уходил", – уточняет политтехнолог.

Вместе с тем, говорит Лукин, сравнивать двух полпредов, прошлого и нынешнего, некорректно: у Меняйло и Серышева принципиально разные задачи. И каждого из них подбирали  с учётом конкретных целей, которые перед ними ставит высшее руководство: "О Серышеве можно сказать, что Сибирь ему хорошо известна, он сам уроженец Иркутской области. Поэтому должен хорошо ориентироваться в местной повестке".

По оценке эксперта, учитывая длинную паузу с назначением, можно было ожидать увеличения полномочий и функционала у сибирского полпреда, как, например, у Юрия Трутнева на Дальнем Востоке (курирует дополнительно Арктику, – прим. ред.), но этого пока не произошло.

Лукин не считает, что Серышев может конкурировать с ещё одним куратором Сибири – вице-премьером Викторией Абрамченко. С лета она отвечает за развитие СФО. Приказ о распределении полномочий подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Однако политолог считает, что у Серышева и Абрамченко абсолютно непересекающийся функционал. Абрамченко ставится задача контролировать распределение финансовых потоков в СФО, смотреть, насколько эффективно тратят деньги на местах. Серышев отвечает за генеральную политическую линию в сибирских территориях, говорит Лукин.

Он уверен: Анатолия Серышева назначили в Сибирь не для того, чтобы он отбывал здесь номер, это не синекура. "Для Серышева удачный опыт работы на посту полпреда может стать хорошим трамплином в дальнейшей политической карьере. Это раньше полпредство воспринималось как "отстойник" для пенсионеров, синекура. Сейчас это далеко не так, – полагает эксперт. – Скорее всего, его назначение рассчитано как минимум на один политический цикл, то есть до следующих выборов в Госдуму в 2026 году".

Полпреды как исчезающий вид

Есть и другое мнение, почему президент так долго никого не командировал в Сибирь в год больших выборов. Так, Сергей Асеев полагает, что логика с затянувшимся кадровым решением и назначение полпреда только осенью оказалась оправданной. "Появление в разгар выборной кампании нового человека только внесло бы сумятицу. Ответственных лиц за их проведение на самом деле хватает, полпред здесь – не ключевая фигура", – уверен спикер.

А вот Лукин считает наоборот: длительное отсутствие полпреда не пошло на пользу сибирским регионам. Эксперт подчёркивает: власти напрасно тянули с назначением шесть месяцев. "Рокировка Серышева с Мироновым, случись она раньше, точно добавила бы ЕР процентов и в Ярославской области, и – не исключено – в Сибири", – говорит Лукин.

Его коллега Асеев предполагает, что процесс адаптации нового полпреда может быть сложным: СФО долго находился без первого лица, Серышеву придётся восстанавливать утраченные старые коммуникации по контролю над регионами. Нужно полагать, что и вся отчётность уходила эти полгода наверх без полпреда. Теперь ему придётся вклиниваться в эти процессы.

"Назначение это было показательным, в Сибирь пришёл человек из администрации президента с весомым статусом. Если кто-то из сибирских губернаторов и рассматривался на эту должность, то только весной, тогда бы это имело основания и логику: могло произойти усиление в каком-то из регионов перед выборной кампанией. Потом это утратило всякую актуальность", – уверен спикер.

А вот политолог Илья Гращенков считает, что институт полпредства со временем уйдёт в прошлое. Полпредов заменят вице-премьерами правительства, которые возьмут на себя дополнительный функционал. "На данный момент полпредства – это точки сбора информации и "разруливания" конфликтов между разными вертикалями федеральной власти. К тому же Владимир Путин очень не любит трогать то, что хоть как-то работает, а потому полпредства – прекрасная синекура для отставных политических тяжеловесов. Но количество контролёров все возрастает: силовики, правительство, АСИ, ЦУР, полпреды и т.д. Очевидно, что с появлением института "кураторов" от правительства, функции полпредов ещё больше просядут", – резюмирует Гращенков.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

14.10.2021 07:39
- гость -

""Не отстойник для политических пенсионеров", а кормушка для дармоедов!

14.10.2021 08:34
- гость -

Факт

14.10.2021 08:35
- гость -

Работы непочатый край!

1.В Алтайском крае зарплата самая низкая в Сибири.
2.Миграционный отток населения Алтайского края удвоился.За первый квартал 2021 года из региона уехали более 6,7 тысячи человек.
3.Наш регион входит в тройку лидеров по всей России по психическим расстройствам.
4.Алтайский край в 2020 г.. возглавил рейтинг самых "болеющих" регионов.Сейчас что-то изменилось?
5.А такие заголовки,наверно,никого не удивляют:"Управделами алтайского губернатора стал фигурантом дела о должностных преступлениях"

14.10.2021 11:02
гость

Может хоть "крышеватели" рисованного НДС под уголовные дела пойдут? А то и контрафактом торгуют открыто, про обналичку с НДС вообще говорить не хочется, на каждом углу услугу продают. А трясут только тех кто реально все налоги платит, даже с переплатами!

14.10.2021 11:26
- гость -

Как было так и будет. Или хуже.

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