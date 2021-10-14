В Госдуме предложили ввести бесплатное экспресс-тестирование на ковид по всей России

Экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию по всей России нужно сделать бесплатным. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, пишет ura.ru.
Как отметил депутат, массовое тестирование поможет остановить развитие инфекции в России. По его словам, хоть мера и кажется дорогой, но на самом деле на лечение больных уходят более крупные суммы.
"Лечение человека обходится гораздо дороже. Это в районе 150-200 тысяч минимум. Я уж не говорю о стоимости человеческой жизни, если кто-то заболевает и, не дай бог, умирает. Поэтому я считаю, что эта мера оправданна", – отметил парламентарий.
Напомним, ранее аналогичную меру уже ввели в Москве. Там бесплатный экспресс-тест на COVID-19 можно пройти в десяти МФЦ и десяти торговых центрах.
Комментарии
Вот это прорывная идея, особенно для третьего года пандемии.
Тесты делать!
Как это раньше в голову не приходило?
Бесплатно? За счёт бюджета.
Опомнились, это нужно было сделать ещё год назад, как в Европе.
В Германии это было с начала 2020. Но это же бездуховный запад...
Предложить - не значит сделать. Как всегда у нас на хорошую инициативу не найдут средств в бюджете, на этом все и закончится. Это же не Сирия, на которую деньги есть всегда.
Да ну? Ишь чего придумал - уравнять граждан РФ с гражданами Москвы!
Тем более депутат от КПРФ - только себя пропиарить...
Как будто если сделаешь тест, то не заболеешь
В Австрии можно три бесплатных теста в аптеке брать В НЕДЕЛЮ.
08:26
Да какой третий, уже тридцать третий год пандемии)
Боже, какие юродивые тут на Амике находятся…
Некоторые будут трижды в день тестироваться.
В Израиле экспресс тесты продают в аптеке.