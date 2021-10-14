В Госдуме предложили ввести бесплатное экспресс-тестирование на ковид по всей России

Экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию по всей России нужно сделать бесплатным. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, пишет ura.ru.

Как отметил депутат, массовое тестирование поможет остановить развитие инфекции в России. По его словам, хоть мера и кажется дорогой, но на самом деле на лечение больных уходят более крупные суммы.

"Лечение человека обходится гораздо дороже. Это в районе 150-200 тысяч минимум. Я уж не говорю о стоимости человеческой жизни, если кто-то заболевает и, не дай бог, умирает. Поэтому я считаю, что эта мера оправданна", – отметил парламентарий.

Напомним, ранее аналогичную меру уже ввели в Москве. Там бесплатный экспресс-тест на COVID-19 можно пройти в десяти МФЦ и десяти торговых центрах.