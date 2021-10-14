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Новости

В Госдуме предложили ввести бесплатное экспресс-тестирование на ковид по всей России

, ИА "Амител"
По мнению Алексея Куринного, такая мера обойдётся дешевле, чем лечение всех больных
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию по всей России нужно сделать бесплатным. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, пишет ura.ru.

Как отметил депутат, массовое тестирование поможет остановить развитие инфекции в России. По его словам, хоть мера и кажется дорогой, но на самом деле на лечение больных уходят более крупные суммы.

"Лечение человека обходится гораздо дороже. Это в районе 150-200 тысяч минимум. Я уж не говорю о стоимости человеческой жизни, если кто-то заболевает и, не дай бог, умирает. Поэтому я считаю, что эта мера оправданна", – отметил парламентарий.

Напомним, ранее аналогичную меру уже ввели в Москве. Там бесплатный экспресс-тест на COVID-19 можно пройти в десяти МФЦ и десяти торговых центрах.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.10.2021 08:26
- гость -

Вот это прорывная идея, особенно для третьего года пандемии.
Тесты делать!
Как это раньше в голову не приходило?

14.10.2021 08:30
- гость -

Бесплатно? За счёт бюджета.

14.10.2021 08:30
гость

Опомнились, это нужно было сделать ещё год назад, как в Европе.

14.10.2021 08:31
- гость -

В Германии это было с начала 2020. Но это же бездуховный запад...

14.10.2021 08:40
- гость -

Предложить - не значит сделать. Как всегда у нас на хорошую инициативу не найдут средств в бюджете, на этом все и закончится. Это же не Сирия, на которую деньги есть всегда.

14.10.2021 09:08
ПЕТР

Да ну? Ишь чего придумал - уравнять граждан РФ с гражданами Москвы!
Тем более депутат от КПРФ - только себя пропиарить...

14.10.2021 10:15
куриный

Как будто если сделаешь тест, то не заболеешь

14.10.2021 10:23
гость

В Австрии можно три бесплатных теста в аптеке брать В НЕДЕЛЮ.

14.10.2021 10:25
- гость -

08:26
Да какой третий, уже тридцать третий год пандемии)
Боже, какие юродивые тут на Амике находятся…

14.10.2021 10:58
- гость -

Некоторые будут трижды в день тестироваться.

14.10.2021 14:53
- гость -

В Израиле экспресс тесты продают в аптеке.

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