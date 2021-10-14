Производители продуктов предупредили россиян о грядущем росте цен

Производители предупредили россиян о росте цен на продукты. Как сообщает "Лента.ру", повышение ценников на хлеб, мясо, молоко и рыбу связано как с общей инфляцией, так и с кризисом в отдельных отраслях из-за кадрового дефицита, болезней животных и других.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отметил, что увеличение стоимости хлебобулочных изделий неизбежно ввиду роста инфляции, которая естественным образом сказалась на удорожании производства: коммунальных платежах, логистике, упаковке и прочем.

Несмотря на это, рост цен окажется ниже общего уровня инфляции. Кроме того, существует достаточно активный госконтроль, поскольку в резком удорожании никто не заинтересован.

Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил серьёзный кризис в сельскохозяйственной отрасли страны, вызванный кадровым дефицитом из-за низкого уровня оплаты труда и другими факторами. Животноводство, к примеру, по его словам, понесло финансовые потери из-за болезней животных.

"За шесть лет цены на свинину на кости увеличились на 12,3%, на бескостную – на 9,6%. Куры подорожали на 29,4%, говядина – на 22%. Вполне в рамках инфляции, учитывая временной промежуток. Тем не менее неблагоприятные факторы могут вылиться в рост цен и на этом рынке. Но если нам удастся нарастить производство на крупнейших птицефабриках, ситуация должна остаться стабильной", – заявил Юшин.

Недавний скачок цен эксперт связал со "стрессовыми покупками", поскольку мясокомбинаты уже начинают готовиться к новогодним праздникам, закупаясь сырьём. Компании испугались дефицита и начали скупать всё, даже по завышенной цене.

Более сложной оказалась ситуация на рынке овощей. Если цены на помидоры и огурцы растут в рамках инфляции и сезонных факторов, то, как отметил исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, таких высоких цен на "борщевой" набор он не видел за всю историю своей практики. Причём непривычные цены наблюдаются сразу на картофель, свёклу, морковь, капусту и лук.