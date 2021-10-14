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Новости

Производители продуктов предупредили россиян о грядущем росте цен

, ИА "Амител"
Причина не только в общей инфляции, но и в кризисе в отдельных отраслях
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Производители предупредили россиян о росте цен на продукты. Как сообщает "Лента.ру", повышение ценников на хлеб, мясо, молоко и рыбу связано как с общей инфляцией, так и с кризисом в отдельных отраслях из-за кадрового дефицита, болезней животных и других.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отметил, что увеличение стоимости хлебобулочных изделий неизбежно ввиду роста инфляции, которая естественным образом сказалась на удорожании производства: коммунальных платежах, логистике, упаковке и прочем.

Несмотря на это, рост цен окажется ниже общего уровня инфляции. Кроме того, существует достаточно активный госконтроль, поскольку в резком удорожании никто не заинтересован.

Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил серьёзный кризис в сельскохозяйственной отрасли страны, вызванный кадровым дефицитом из-за низкого уровня оплаты труда и другими факторами. Животноводство, к примеру, по его словам, понесло финансовые потери из-за болезней животных.

"За шесть лет цены на свинину на кости увеличились на 12,3%, на бескостную – на 9,6%. Куры подорожали на 29,4%, говядина – на 22%. Вполне в рамках инфляции, учитывая временной промежуток. Тем не менее неблагоприятные факторы могут вылиться в рост цен и на этом рынке. Но если нам удастся нарастить производство на крупнейших птицефабриках, ситуация должна остаться стабильной", – заявил Юшин.

Недавний скачок цен эксперт связал со "стрессовыми покупками", поскольку мясокомбинаты уже начинают готовиться к новогодним праздникам, закупаясь сырьём. Компании испугались дефицита и начали скупать всё, даже по завышенной цене.

Более сложной оказалась ситуация на рынке овощей. Если цены на помидоры и огурцы растут в рамках инфляции и сезонных факторов, то, как отметил исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, таких высоких цен на "борщевой" набор он не видел за всю историю своей практики. Причём непривычные цены наблюдаются сразу на картофель, свёклу, морковь, капусту и лук.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.10.2021 08:43
- гость -

Дешевело-дешевело и вдруг на тебе !

14.10.2021 08:49
- гость -

да мы ж, да нас же ... и, в очередной раз, об*срались. Надо не только телевизор смотреть, но и своим умом думать

14.10.2021 08:58
- гость -

Нет, в принципе можно поверить и в болезнь животных, и в неурожай картофеля и подсолнечника, в кадровый голод. Можно - по отдельности. Но вот во все разом - увольте. Такое впечатление, что происходит примерно то, что было в конце восьмидесятых с поправкой на рынок. В магазинах нет нормальной колбасы - только какие-то безвкусные суррогаты, при производстве которых мясо не использовалось в принципе, нет нормальных соков - сплошь нектары, нет нормального хлеба, и при этом безудержный рост цен на наиболее востребованные продукты: картофель, та самая "борщевая корзина", подсолнечное масло, в перспективе макаронные изделия, тот же хлеб, пиво (которое давно заменило собой водку времен СССР). А дальше что - таллоны, запрет на вывоз продуктов из регионов, новый парад суверенитетов? Новый ГКЧП и новая Беловежская пуща? И где мы будем жить? В Сибирском княжестве или сразу в Алтайском баронстве?

14.10.2021 08:58
гость

таких высоких цен на "борщевой набор" он не видел за всю историю своей практики. Как так? Что на это скажет ЕР? )))))) Такой пиар выстроила на этом наборе.

14.10.2021 08:59
ПЕТР

14.10.2021 08:43
- гость -
"Дешевело-дешевело и вдруг на тебе !"

Вспомнился В.С. Черномырдин - "никогда такого не было и вот опять!"

14.10.2021 09:03
- гость -

Два миллиона чиновников мало. Нужно четыре.

14.10.2021 09:11
- гость -

у нас вот пищевое производство, и да, кадровый голод - а почему? а потому что кто готов стоять на линии по 12 часов за ЗП 13-15 тыс рублей?

14.10.2021 09:19
- гость -

Ну так раз кадровый голод, да из-за низкой оплаты труда, значит оплата труда меньше его себестоимости. Коммунальные, продукты, одежда, лечение, ремонты квартир-домов, затраты на транспорт, мобильное и интернет, расходы на образование, организованный отдых, затраты на своевременную замену компьютеров, смартфонов, всякой бытовой техники... И даже это далеко не полный перечень минимально необходимых затрат для того, что бы остаться скромным, но полноценным членом современного общества.
А у нас считают, что платить можно сколько угодно мало. Ну вот и получили, что люди ушли в частники, на огороды, перебиваться случайными заработками, но все равно это выгоднее, чем зарабатывать работать на новые крузаки хозявам, а самому и велосипеда не купить.

14.10.2021 09:24
- гость -

Алтайский край-житница России, регион входит в число российских субъектов - лидеров по развитию животноводческой отрасли.
Надо всячески поддерживать эти производства,развивать,помогать решать проблемы.

14.10.2021 09:33
АБОРИГЕН

Судя по всему отрицательный отбор привел к тому, что нынешние "крепкие хозяйственники" даже торгуя героином будут в убытке находится.

14.10.2021 09:36
- гость -

Знаменитая фраза Черномырдина "Хотели, как лучше, а получилось, как всегда", сегодня волне может звучать так: "Хотели, как лучше, а получилось, как хуже".

14.10.2021 09:44
- гость -

Цены на закуп молока и мяса не растут. Вполне понятно в чьих карманах эти деньги оседают. Еще и предварительно с промышленным забоем подсуетились, чтобы ни копейки мимо их кармана не прошло. Еще и болезни приплели. Поготовились..

14.10.2021 10:10
-гость-

На макарошки из мягких сортов пшеницы денег все равно хватит. С томатной пастой их вместо дорожающего кетчупа и все ок. Сытно, углеводно. Чаем принцесса нури без сахара запьем. Проживем.

14.10.2021 10:18
гость

"Проблемы в нашей стране не в том, что мы не можем накормить бедных, а в том, что богатые не могут всё никак нажраться..... "

14.10.2021 10:23
- гость -

0924. Так поддерживает ценр. Миллиардами на тур кластеры,рем музеев,дорог в тур зоны.

14.10.2021 10:25
- гость -

1010. Респект. Да и геркулес всегда будет.

14.10.2021 10:28
гость

Всё они умненькие могут объяснить: инфляции, подорожание.... А всё просто: наладить производство ВСЕГО в своей стране-постройте или восстановите предприятия разных отраслей, не смотрите что та или иная вещь в Китае стоит дешевле-пусть! Зато своё население обеспечите работой и зарплатой! И не будет у нас инфляции, т.к. всё определяют ресурсы , а они у нас в стране есть и много!
Рыночная экономика-самая поганая форма! Когда все "молятся" "золотому тельцу", когда цель-только деньги-такое общество обречено на провал!

14.10.2021 10:28
- гость -

Принцессу Нури заменим травами.Бадан,Иван чай и тд.Проживем.

14.10.2021 10:33
- гость -

08:58
Я не понимаю зачем вы покупаете дешевую колбасу или какой то невкусный хлеб, или нектар вместо сока.
Хлеб тупо покупайте в пекарне, а не от хлебокомбинат, сейчас пекарен по городу - тьма, отличнейший хлеб делают, на любой вкус.
Колбасу не надо покупать ту, что стоит 100 рублей за килограмм, покупайте хорошую, пускай и поменьше, если денег мало, но качественную, а она точно есть - могу и вам прямо в магазине ее показать. А ещё состав всегда читайте.
Соки - аналогично, смотри состав.

14.10.2021 10:34
- гость -

14.10.2021 10:28
- гость -
14.10.2021 10:10
-гость-
Вы рассуждаете, прям как крепостные... Крепостными были, крепостными и останетесь!!!!
Вместо того, чтоб брать самим в руки свою судьбу и жизнь, опустили ручки и готовы на подножный корм перейти..... Печально...

14.10.2021 10:46
- гость -

1. По всему миру разгоняется инфляция из-за напечатанных триллионов на поддержку экономики.
2. В РФ триллионы рублей производители и продавцы тратят на маркировку "во имя защиты покупателя" (Усманова и ко). Это большие расходы.
Скоро будет еще больше. Все новые отрасли включают в маркировку. Вот вы паньше покупали водичку 0.5 л за 10 рублей. А будет 20. Рост 100%. Зато вода "не контрафактная, а настоящая". Тьфу.
Нам на работе тоже вводят маркировку, год уже голова пухнет, расходов дофигище, отчетности дофигище, техники и программного обеспечения на большие суммы, покупать коды, печатать коды, видимо людей еще нанимать. Ради чего? Все это вызовет рост цен. Тупая ненужная пустая работа. Негодую. А, да, еще ЕНВД отменили, у нас налоги в 5 раз выросли. Так что неча удивляться, государство само виновато.

14.10.2021 11:02
- гость -

Никакого повышения не будет, только пугают, а вы тут в комментах и повелись на этот вброс...

14.10.2021 11:05
- гость -

14.10.2021 10:46
- гость -
Скоро будет еще больше. Все новые отрасли включают в маркировку. Вот вы паньше покупали водичку 0.5 л за 10 рублей. А будет 20. Рост 100%. Зато вода "не контрафактная, а настоящая". Тьфу.

Настоящая там будет только маркировка за этим будут очень хорошо следить, а вот содержанию ничто не мешает быть совершенно любым!

14.10.2021 11:09
имею мнение

09:33 АБОРИГЕН "нынешние "крепкие хозяйственники" даже торгуя героином будут в убытке находится."

О своем бизнесе беспокоишься. Все равно тебя на этом бизнесе поймают, сколько веревочки не виться...

Давая ссылку на Аборигена, и чтобы не заработать ссылку в интересные места, приходится писать: «Сообщение в кавычках, которое мною приведено, было создано АБОРИГЕНОМ, выполняющим функции иностранного агента, действующего в интересах других стран или иностранных структур.»


14.10.2021 11:53
- гость -

10:33

Вы такой умный! "Смотрите на маркировку!" Смотрю. Из натуральных соков разве что яблочный с томатным. Только их пить? Хлеб отличнейший в пекарнях? Пока свежий - да, великолепный. Но черствеет махом, даже ночь пролежав уже черствеет. А резать его в пекарнях как-то совсем не стремятся, половинку не продадут. Качественная колбаса есть конечно, но ее искать надо. Просто так, забежав в магазин у дома не факт что найдешь. Вот и получается, что нормальные продукты вроде бы и есть, но за ними бегать придется. И чем тогда это отличается от времен социализма? Тем что тогда колбасы в магазине вообще не было? Так может это от того, что в Союзе плохую колбасу не делали?

14.10.2021 12:09
Такой умный

11:53
А что так по сокам прошлись? А персикового натурального нет в продаже, а вишнёвого нет, а мандаринового нет? Во всех приличных гипермаркетах есть.
хлеб не покупается, чтобы он годами лежал, его покупают, чтобы съесть свежим: булочные сейчас в каждой новостройке есть.
Колбаса качественная также продаётся в больших магазинах.
Про формат у дома я с вами спорить не стану, там ограниченный ассортимент.
Про плохую колбасу в Союзе: а ее и не было. Вообще. В обычных магазинах отсутствовала как класс, а в кооперативном на Ленина продавали только ливерную и любительскую - эта та, которая с жировыми глазками. А докторскую или копчёную колбасу можно было либо в Москве купить, либо здесь по блату - в ОРСах всяких.
И ещё одно: а про колбасу из бумаги когда стали говорить? При вашем любимом СССР в восьмидесятых годах. У меня память хорошая, уверяю вас.

14.10.2021 14:29
ЭЛЕКТОРАТ

А ведь могли и не предупреждать, а так, спасибо, каждую неделю регулярно предупреждают о повышении. И шока от поднятых цен нет, приходишь в магазин, видишь новые цены, а сам в душе радуешься, вот фиг вам - не удивите, приступа сердечного от новых цен не дождетесь, предупрежден!

14.10.2021 14:36
- гость -


14.10.2021 12:09
Такой умный

Везет вам вы разницу не чувствуете, если для вас в пекарнях хороший хлеб и качественная колбаса в больших магазинах. Завидую. Сырокопченую еще можно купить хорошую по 1000 за кг, а остальной ( вареная, варено копченая) нет, не по какой цене. А хлеб в пекарне это не хлеб, так же как и заводской, технология СССР уже ни кем не используется. Сейчас даже мясо не имеет вкуса, который был в СССР, какой с него продукт хороший можно приготовить. С автором комментария все вроде есть, и не чего в тоже время нет, как во времена СССР согласен полностью.

14.10.2021 14:52
- гость -

14:36
С вами все понятно: при ссср и вода мокрее была, и солнце ярче светило.
Даже спорить не стану)
Все равно это бесполезно.
Я сам жил при ссср, и прекрасно помню вкус продуктов того времени.
И если, допустим, мороженое действительно было вкуснее, чем сейчас, то была и масса продуктов говняного качества, те же конфеты были голимое гоуноу. Что карамель, что шоколадные.
Курицы - как из концлагеря, мясо можно было только на рынке, и только по блату купить. В магазинах полки с говенными консервами, которые никто не покупал. Из рыбы только мерзкий хек и мойва, даже камбала в дефиците была. Я могу вам многое перечислить.

14.10.2021 14:58
- гость -

14:52- гость - "Я могу вам многое перечислить."

"Я могу вам многое перечислить наврать" - так воспринимаются все Ваши комменты. Мы жили в СССР и помним как там было

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