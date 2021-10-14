"Идти умирать?" Рубцовчане жалуются на аптеки, которые не продают лекарства поштучно

Издание "вРубцовске.ру" сообщило о массе жалоб от местных жителей на отказы аптек продавать лекарства поштучно. Журналисты прошлись по аптекам и убедились, что возмущения горожан не голословны.

Как отметила одна из пенсионерок, с пенсии в 10 тысяч рублей после оплаты услуг ЖКХ денег едва хватает на еду.

"А тут ещё одна проблема образовалась, пошла в аптеку купить пару пакетиков "Терафлю", а мне отказали, сказали, что больше они не продают лекарства поштучно в связи с какими-то новыми правилами. Покупайте упаковку, сказали. Теперь получается, если у тебя денег на упаковку нет, то иди умирать?" – написала женщина, отметив, что не имеет возможности приобретать сразу упаковку лекарства.

В данном случае речь идёт об аптеке "Губернский лекарь", расположенной по адресу улица Тихвинская, 30. Информацию подтвердил журналист, который также попробовал поштучно купить лекарства.

Ещё одна жалоба поступила от мужчины, который зашёл в аптеку на улице Алтайской, 114.

"Зашёл в аптеку, чтобы купить ультракаин, надо было всего две ампулы, мне сказали, что поштучно больше не продают, предложили купить упаковку, а это 10 ампул, и стоимость упаковки 1200 рублей. Извините, я не так много зарабатываю, чтобы покупать за такие деньги ненужное количество лекарств", – отметил мужчина.

Редакция обратилась с официальными запросами в Минздрав и Роспотребнадзор Алтайского края за разъяснениями, однако на момент публикации ответы ещё не поступили.