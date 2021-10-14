"Идти умирать?" Рубцовчане жалуются на аптеки, которые не продают лекарства поштучно

Издание "вРубцовске.ру" сообщило о массе жалоб от местных жителей на отказы аптек продавать лекарства поштучно. Журналисты прошлись по аптекам и убедились, что возмущения горожан не голословны.
Как отметила одна из пенсионерок, с пенсии в 10 тысяч рублей после оплаты услуг ЖКХ денег едва хватает на еду.
"А тут ещё одна проблема образовалась, пошла в аптеку купить пару пакетиков "Терафлю", а мне отказали, сказали, что больше они не продают лекарства поштучно в связи с какими-то новыми правилами. Покупайте упаковку, сказали. Теперь получается, если у тебя денег на упаковку нет, то иди умирать?" – написала женщина, отметив, что не имеет возможности приобретать сразу упаковку лекарства.
В данном случае речь идёт об аптеке "Губернский лекарь", расположенной по адресу улица Тихвинская, 30. Информацию подтвердил журналист, который также попробовал поштучно купить лекарства.
Ещё одна жалоба поступила от мужчины, который зашёл в аптеку на улице Алтайской, 114.
"Зашёл в аптеку, чтобы купить ультракаин, надо было всего две ампулы, мне сказали, что поштучно больше не продают, предложили купить упаковку, а это 10 ампул, и стоимость упаковки 1200 рублей. Извините, я не так много зарабатываю, чтобы покупать за такие деньги ненужное количество лекарств", – отметил мужчина.
Редакция обратилась с официальными запросами в Минздрав и Роспотребнадзор Алтайского края за разъяснениями, однако на момент публикации ответы ещё не поступили.
Комментарии
и по пластинам не все лекарства продают...
Кому нужен этот Терафлю? Обычный парацетамол с добавками, типа лимонной кислоты, если это Терафлю с лимоном. Парацетамол в пределах 10 рублей 10 штук.
А что тут разъяснять - то? Ввели маркировку ( чтобы было все прозрачно ), маркируется только упаковка - соответственно и продают так же. Вот он какой Честный Знак.
А губернатор о нищете в крае не знает?
14.10.2021 09:17
- гость -
Дешевых препаратов просто может не быть. Пример - сейчас нигде нет В12 для инъекций. Он стоит что-то рублей 50 за 10 ампул. Зато есть препараты типа ларигамы и мильгаммы, которые стоят в 10 и более раз дороже. Но если тебе жизненно необходимы инъекции В12, то ты их, естественно, купишь - а куда деваться?
да тоже поддерживаю, заходил раньше покупал пластинку одну из пачки, сейчас говорят нет, покупай упаковку... зачем она мне??? если мне 1-2 таблетки нужно
Система маркировки и прослеживания товаров в России — специальный вид информационных систем, предназначенных для контроля прохождения товаров от производителей и/или импортеров через торговые сети потребителям.
Крупнейшей системой маркировки является «Честный знак» (товары лёгкой промышленности, шубы, обувь, табак, лекарства, молочная продукция, шины и ряд других товарных групп; с 2024 года — все товарные группы). Оператором системы распоряжением правительства РФ без конкурса назначена компания ЦРПТ (50 % принадлежит структуре Алишера Усманова и его партнёрам).
Губернский лекарь - самая отстойная сеть аптек.. Там такие королевишны работают (причем - по всей сети) - на кривой козе не подъедешь. В принципе не хожу в эти аптеки - клиентоориентированности там ноль целых ноль десятых.. Так что, не удивлен подобным экивокам..
14.10.2021 11:04
- гость -
Вы прямо всю сеть посетили, чтобы так писать?) Это как же надо постараться, чтобы их все обойти? Аптеки как аптеки, правда, я только в паре-тройке обычно бываю.
Спасибо маркировке!
А ее только начали.
Скоро на кассах продуктовых вас будут обслуживать в два раза медленнее (каждый товар пикать два раза), а цены будут, в среднем, на 30% выше
А с такими клиентами вообще можно озвереть, не знаю как они ещё вежливо держатся. Очередь огромная, какой ни будь прыщ подходит и начинает изгаляться :'Вот ребёнку что ни будь дайте от животика"
- Сколько ребёнку лет?
- Какие боли, какой стул?
Достаёт этот прыщ телефон и давай с со своей Машей общаться - что да как, да почему, как покакал, пописал и т.д. Очередь стоит, провизор ждёт, а этому прыщу всё по барабану.
14.10.2021 09:17
- гость -
Кому нужен этот Терафлю? Обычный парацетамол с добавками, типа лимонной кислоты, если это Терафлю с лимоном. Парацетамол в пределах 10 рублей 10 штук.
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Меня, например, в Терафлю интересует отнюдь не парацетамол, а фенирамина малеат, благодаря которому мягко проходит заложенность носа и перестаёт течь из носа.
А если лекарств нужно не 1-2 наименования,а больше. Хроникам с несколькими заболеваниями требуется 5-10 наименований! И все их покупать упаковками?! И что делать людям без лечения в таких случаях? Когда без лекарств невозможно,а дохода не хватает, тем более сейчас с драконовской оплатой ЖКХ в зимний период? Без лекарств невозможно и единственным выходом было покупать их по пластинкам каждый месяц. А сейчас умирать?
и ,кстати, в Барнауле тоже так! И не только в упомянутой сети! Верните возможность людям возможность купить необходимые лекарства!!!
14.10.2021 13:17
- гость -
А если лекарств нужно не 1-2 наименования,а больше. Хроникам с несколькими заболеваниями требуется 5-10 наименований!
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Хроники как раз лекарства покупают не по штучно, а упаковками. Есть хроник в семье, закупаемся оптом, сразу на два-три месяца.
Гость 13:32
Не говорите за всех! У вас есть такая возможность- замечательно!
Не у всех она есть! У большинства пенсионеров, и не только, нет! Вы понимаете, что стоимость целых упаковок нескольких наименований лекарств может ровняться ежемесячному доходу?
Нарушение первичной упаковки лекарственного препарата при его отпуске Правилами запрещено. Нарушение вторичной (потребительской) упаковки и отпуск в первичной упаковке допускаются в случае, если количество лекарственного препарата, указанное в рецепте или необходимое покупателю (при безрецептурном отпуске), меньше количества препарата, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке. Говоря простыми словами:Вам могут поделить упаковка если: 1.Это количество выписано в рецепте, при этом эту пластинку фармацевт должен снабдить инструкцией. 2.Остатки от этой упаковки есть шанс потом кому-то продать, т. к упаковка как правило расчитана на курсовой приём.
14.10.2021 13:45
- гость -
Гость 13:32
Не говорите за всех! У вас есть такая возможность- замечательно!
Не у всех она есть! У большинства пенсионеров, и не только, нет! Вы понимаете, что стоимость целых упаковок нескольких наименований лекарств может ровняться ежемесячному доходу?
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Может быть. Наш хроник на инвалидности, поэтому получает пенсию по инвалидности, на которую и приобретаются необходимые ему лекарства.
14.10.2021 14:30
- гость -
А пенсии по инвалидности разве большие? Просто размер пенсии по инвалидности узнать хочу, вопрос без сарказма.