Отопление и горячую воду отключат в 70 многоквартирных домах Барнаула 14 октября

Отопление и горячую воду отключат у части барнаульцев в четверг, 14 октября, сообщает пресс-служба СГК.

Ограничение продлится с 09:00 до 20:00. Оно затронет 70 многоквартирных и 41 частный дом, пять образовательных и четыре медицинских учреждения, детсад, общежитие, две гостиницы и 32 административных здания.

Уточняется, что подачу ресурса приостановят для подключения новых потребителей и устранения повреждений на магистрали.

"Четыре аварийные бригады займутся устранением повреждений на улице Молодёжной, 13, и Комсомольском проспекте, 106а. Также специалисты в указанное время проведут работы по подключению новых потребителей на улице Пролетарской, 151", – говорится в сообщении.

С полным списком домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться в документе, размещённом на сайте мэрии.

Водителей также предупреждают, что на время ремонта перекроют крайнюю правую полосу на ул. Молодёжной в сторону проспекта Ленина.