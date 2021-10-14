Трасса-дублёр Чуйского тракта за 1,75 млрд рублей может появиться в Алтайском крае

Трассу, которая станет дублёром Чуйского тракта, могут построить в Алтайском крае. Об этом сообщает "Интерфакс".
На выполнение работ потребуется 1,75 млрд рублей, а запрос на строительство чиновники отправили в Федеральное агентство по туризму.
В управлении дорожного хозяйства региона при Минтрансе объяснили, что деньги потребуются на реконструкцию действующего участка трассы, а также строительство дороги по маршруту Быканов мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай.
На 73 километрах дороги необходимо провести ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, построить асфальтобетонное покрытие на 33 километрах. Запланировано также строительство четырёх и ремонт трёх мостов и ремонт 14 водопропускных труб.
Если проект будет одобрен, то к его реализации планируют приступить в период с 2025 по 2030 год.
Ранее сообщалось, что строительство скоростной трассы из Бийска до Абакана, которая пройдёт через пять регионов Сибири, начнётся не раньше 2025 года. Проект за несколько лет подорожал с 50 до 74 миллиардов рублей. В настоящий момент готовится инвестиционное обоснование для дороги Новокузнецк – Междуреченск, входящей в состав транспортного коридора Абакан – Бийск.
Комментарии
А может и не появиться
чета как то много сегодня новостей про 2030 год... телепорт строится не?
Что можно построить за эти деньги?
Скоростная жд, значит, испортила бы природу. А трасса с дымящими фурами - нормально.
до 25 года подорожает еще в два раза
Ну да.., ну да... Участок Бийской трассы в районе "Облепихи" расширяли все лето и так и не расширили. А там всего 7 км. Вот и можно прикинуть сколько десятков лет будут строить дублера...
Это сказки веского леса. Плоды больного воображения некоторых деятелей от Белокурихи.
14.10.2021 14:23
- гость -
Строить будут 33 км. Да и расширять то, что есть гораздо сложнее, чем построить заново.
1423. Им жизни не хватит. Власихинская -Ленточный бор месяц делают 100м.кв. вчера два человека ходили,сегодня нет никаких движений. Глянуть бы сколько млн стоит этот ремонт.
Влупили ярд денег на никчемный серпантин в Белокуриху-2, который уже начал рушиться и проваливаться. Доколе так бездумно будут тратить бюджетные деньги? А не лучше ли было довести до ума детский санаторий в той же Белокурихе? Ведь это стыд и позор!
Через Алейск-Солонешное ехать в Горный не далековато?
Дороги- это важно. Но почитаешь новости,становится грустно.
Кроме дорог,по-моему,и....
Сам Чуйский тракт строили силами политзаключенных и ценой их сотен и сотен жизней. Трупы тут же закапывали рядом с трассой или закатывали прямо в бетон. Одновременно на некоторых участках трудились до 14-15 тысяч зеков. Только так можно было пробить дорогу через труднодоступную местность.
А теперь у нас коррупция не дает нормально построить не то чтобы трассу, а даже просто выполнить нормально ремонт 30км дорожного полотна.
Через Солонешное в Усть-Кан и Усть-Коксу гораздо ближе чем через Семинский и Ябоганский перевалы
14.10.2021 15:09
Агрессивная Реальность
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А Чемал и Ая? В Усть-Коксу 9-11 часов ехать не каждый согласится.
Видел как работают на ремонте дороги Горно Алтайс- Артыбаш. Мощь.Все кипит. До морозов км40 сделают. При это десятки трубопереездов. Выезд на Бийск, Мамонтовский район дорога на Казахстан очень слабо. Дороги федеральные.Все зависит от организации работ.
Эта дорога нужна. Оживут районы
Зачем 2 трасса???
разве одной не хватает???
это значит лес опять повырубят, чтобы построить дорогу, а сажать никто не станет.
дорога нужна.