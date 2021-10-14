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"Я убила деда". 18-летняя москвичка зарезала родственника, который не пускал её гулять

, ИА "Амител"
По версии следователей, девушка находится под действием психотропных веществ
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

18-летняя москвичка убила своего деда, поскольку тот не выпускал её из дома. Как сообщает АГН "Москва", в ходе бытовой ссоры внучка нанесла 74-летнему мужчине множественные ножевые ранения в область туловища и шеи.

Согласно информации Telegram-канала Shot, подозреваемая – студентка первого курса механико-математического факультета МГУ. Её задержали на месте преступления, а сама девушка уже дала признательные показания. Кроме того, в Сети появилось видео от Росгвардии, на котором сама москвичка рассказала подробности происшествия.

"Я убила своего деда. Я от него защищалась, он на меня напал, и мне пришлось таким образом защищаться. Я убила его ножом. В шею и живот. И ещё, по-моему, один раз в голову", – сказала задержанная.

Позже девушка объяснила, что зарезала родственника, поскольку он не выпускал ее из дома. Как отмечает Shot, показания задержанной всё время меняются, следователи предполагают, что она находится под воздействием психотропных веществ.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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