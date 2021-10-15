Песков назвал условие перехода к чрезвычайным мерам против COVID-19

Власти страны готовы перейти к решительным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией, в случае если инфраструктура не будет справляться с потоком больных. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у официального представителя президента, есть ли "черта", после которой власти перейдут к ужесточению мер против инфекции.

"Ну смотрите: речь не о черте, вряд ли она может быть, за истёкшие почти два года определённый опыт наработан, вся медицинская инфраструктура мобилизована. Сейчас больше технологий и протоколов лечения", – заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что ситуация будет сохраняться до тех пор, пока "инфраструктура здравоохранения не захлёбывается".

Песков добавил, что необходимо продолжать убеждать людей делать прививки. По мнению представителя Кремля, отказ от вакцинации – действительно безответственный шаг.