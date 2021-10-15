Песков назвал условие перехода к чрезвычайным мерам против COVID-19

Власти страны готовы перейти к решительным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией, в случае если инфраструктура не будет справляться с потоком больных. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у официального представителя президента, есть ли "черта", после которой власти перейдут к ужесточению мер против инфекции.
"Ну смотрите: речь не о черте, вряд ли она может быть, за истёкшие почти два года определённый опыт наработан, вся медицинская инфраструктура мобилизована. Сейчас больше технологий и протоколов лечения", – заявил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что ситуация будет сохраняться до тех пор, пока "инфраструктура здравоохранения не захлёбывается".
Песков добавил, что необходимо продолжать убеждать людей делать прививки. По мнению представителя Кремля, отказ от вакцинации – действительно безответственный шаг.
Комментарии
Так может не полицию перед выборами подкупать 15 000 тысячами надо было, а вложить эти деньги в медицину?
15.10.2021 07:52
- гость -
А кто тогда будет переходить к чрезвычайно дорогим мерам
Ну Амик! Фотка прям "деда бункерного" напоминает!
Ту справедливый
А зачем ты своего деда в бункере запер?
ЗЫ кстати, всегда интересовали люди, которые берут себе ники типа «Могучий», «справедливый», «красивый», «умный».
Это типа такая психологическая компенсация у вас, что вас никто таковым не считает, так вы хотя бы сами себя таковым назовёте?)
15.10.2021 09:09
Cправедливый
Так поняв, что прививка не оберегает, решил полностью защитится, а то скоро выборы.