Грузовик врезался в трамвай в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"
Трамвай и грузовой автомобиль не поделили дорогу в историческом центре Барнаула, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Авария случилась утром 15 октября на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя. На кадрах видно, что фура также зацепила легковой автомобиль. По словам свидетелей, пострадавших нет.
Из-за ДТП на этом участке собралась пробка. По данным "Яндекс.Карт" на 08:50, затор растянулся почти на полкилометра.
В целом дорожная ситуация в краевой столице оценивается в 6 баллов из 10. Сильнее всего движение затруднено на Павловском тракте (от ул. Малахова до ул. Новороссийской), проспекте Ленина (от Северо-Западной до путепровода перед Новым рынком) и ул. Советской Армии.
Комментарии
Судя по фото, аварию создал серенький, т.к. начал поворачивать налево из среднего ряда. Часто сталкиваюсь с таким водителями. Причем они уверены, что они помеха с права и их обязаны пропускать! А некоторые еще и уверяют, что могут поворачивать из любой полосы, т.к. нет знака движение по полосам!!!
На наших перекрестках можно ставить экипажи ГАИ, и штрафовать без конца - половина выезжает на перекресток, заведомо нарушая п. 13.2. На итого те же трамваи иной раз вынуждены стоять два-три сменяющихся сигнала светофора, прежде чем проехать.
Возможно серенький уже стоял в тот момент, а трамвай протащил грузовик до него
грузовик щемился в закрытую дверь
И какого держать транспорт в час пик? Вызвали ГАИ посмотрели и поехали.
15.10.2021 09:32
- гость -
Может быть. Спорить не буду. Вначале думал, что серенький на поворот пошел из среднего, а посмотрев внимательнее фото увидел, что грузовичок по диагонали.
Скорее всего он и виноват в ДТП. Мог не успеть затормозить и рульнул влево.
Виновник ДТП пускай скажет спасибо пассажирам трамвая, что не сделали ему "физическое замечание"!
Наверно тоже будет говорить, что тормоза отказали...
Скорее всего он и виноват в ДТП. Мог не успеть затормозить и рульнул влево
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конечно - он должен был тормозить в своем ряду. и бить того, кто его подрезал, и был бы прав, особенно если у него видеорегистратор
Ну чо, все внештатные эксперты отписались. Виновные найдены, точки расставлены, траектории движения по полосам изучены. Тему можно закрывать, давайте новую.
А кто Вас назначил главным по закрытию тем?
Обсудить новую тему. Въезжать на кольцо. Большинство с левым поворотнмком. Где учились и сдавали.
Где учились и сдавали
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ой, они настолько стары, что когда учились и сдавали, на кольце даже не было преимущества (больше 7 лет назад)
Училась 25 лет назад, ДОсааф у школы 84 (уже не существует), правый
по пункту 8.5. ПДД, при движении по двухрядной дороге выезжать на круг можно из любого ряда и при этом не нужно включать указатели поворота
на кольце даже не было преимущества (больше 7 лет назад)
да ну?
15.10.2021 11:16
гiсть
А Вы в курсе, что все решают знаки приоритета? Не всегда кольцо является главным.
А вот поворотник включать при въезде на кольцо не требуется, а вот при съезде с него - обязательно.
Уважаемое ГИБДД! Поставьте камеры на пересечении Никитна-Комсомольский-бюджет озолотится: там на каждый красный сигнал светофора по Комсомольскому еще минимум пара машин только выезжает на перекресток! Такое ощущение, что на этом месте ПДД отменили совсем!!!!
гiсть
А Вы в курсе, что все решают знаки приоритета? Не всегда кольцо является главным.
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да, в курсе