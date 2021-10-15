Грузовик врезался в трамвай в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

Трамвай и грузовой автомобиль не поделили дорогу в историческом центре Барнаула, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Авария случилась утром 15 октября на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя. На кадрах видно, что фура также зацепила легковой автомобиль. По словам свидетелей, пострадавших нет.

Из-за ДТП на этом участке собралась пробка. По данным "Яндекс.Карт" на 08:50, затор растянулся почти на полкилометра.

В целом дорожная ситуация в краевой столице оценивается в 6 баллов из 10. Сильнее всего движение затруднено на Павловском тракте (от ул. Малахова до ул. Новороссийской), проспекте Ленина (от Северо-Западной до путепровода перед Новым рынком) и ул. Советской Армии.