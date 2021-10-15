Пятница, 15 Октябрь, 14:30

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,78
€ 83,33
8°


6312185 +23508
Обь
19см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавируса"Столица мира"Выборы-2021
Новости

Солнце не запроектировали. В центре Барнауле запретили строить трёхэтажку почти без окон

, ИА "Амител"
Здание задумано рядом с историческими постройками города
Фото: ПМ 'Алтай'

Фото: ПМ "Алтай"

В историческом центре Барнаула запретили строить трёхэтажный многоквартирный дом с ошибками в планировке. Из-за просчётов архитекторов здание может остаться без солнечного света, сообщает "Толк".

Трёхэтажку запланировали на ул. Пушкина, 86, в зоне исторической застройки за Демидовской площадью. В доме запроектированы только 12 небольших жилых помещений, от 27 до 48 кв. метров. В каждой из студий предусмотрено единственное окно, которое выходит на теневую сторону во двор.

Эта особенность планировки вызвала критику специалистов. Заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков попросил представителя проектной мастерской пояснить, почему квартиры оставили без солнца. По его словам, недостаточная обеспеченность солнцем жилых помещений – это повод, чтобы отклонить проект.

Также у комитета возник вопрос к расстоянию от общественных площадок во дворе до окон жилых помещений. Архитектор здания затруднилась ответить на обе претензии. Она сослалась на то, что генплан участка разрабатывал другой специалист.

Члены градсовета единогласно отклонили проект и отправили его на доработку.

Материалы по теме

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

15.10.2021 10:30
Pandr3

Как появляется что-то хорошее,то запрещают.Вот ЖК Антон Павлович такая прелесть!

15.10.2021 10:50
Fkt

Звучит как: "Дайте денег или убирайтесь"

При это человейники без школ и детсадов заходят очень хорошо

15.10.2021 10:55
- гость -

ага, мало денег предложили , стопудово скоро ЭТО чудо появится в реале

15.10.2021 10:59
Гость

Почему без окон? Потому что это центр и неважно как и где построили, главное все продаётся быстро, а небольшое жильё тем более

15.10.2021 11:09
- гость -

Привязались к окнам.. я вообще свет вот не люблю.

15.10.2021 11:10
АБОРИГЕН

Нормы инсоляции - это устаревшее и давно потерявшее актуальность барахло. Аллё, 21 век на дворе! Данные гигиенические требования можно обеспечить иными способами и это никак не может служить причиной в отказе возведения жилья. Ващ СагПин давно пора сжечь.
В кои то веки появилось хоть что-то похожее на человеческое жильё как из щелей полезли крючкотворы. А устаревшая многоэтажная панельная застройка ничего не нарушает? Граждане "специалисты"? Дворы забитые повозками, транспортный коллапс и грязь с разбитых газонов это не повод отклонить проект?

15.10.2021 11:16
Гость

Без окон…. А как же большинство магазинов, офисов, тц, и тд все без окон, все сидят на искусственном освещении ведь, единственное где присутствует сейчас дневное освещение это наверно школы

15.10.2021 11:25
Такие дела

Предлагаю название проекту: Огурец.

15.10.2021 11:38
гость

здание-загадка: без окон, без дверей- полна горница людей

15.10.2021 11:39
Гость

А почему не 16 этажей?

15.10.2021 11:40
- гость -

все овощи "без окон без дверей" я голосую за тыковку)

15.10.2021 12:22
- гость -

Выглядит будто хрущевка на севере в маленьком поселке, там тоже есть (были) такие вот трехэтажки панельные.

15.10.2021 12:38
Гость

А в чем плохого что он выглядит как хрущёвка? Прекрасные малоэтажные дома, только новые, почему нет

15.10.2021 12:52
Pandr3

Те ,кто пишет ,что дом без окон,на фото посмотрите.

15.10.2021 13:01
- гость -

во первых это не фото во вторых не известно как нарушены СНИПы в данном проекте- нет конкретных данных - нарушено как и на сколько не понятно
обсуждаем по мере возможностей

15.10.2021 13:54
- гость -

15.10.2021 11:10
АБОРИГЕН

А что же тогда 80% населения испытывают стресс и депрессию в продолжительные пасмурные дни?
Ответ простой - Витамин Д нихрена не вырабатывается под искусственным освещением.
Ни одна лампа не дает ширину спектра и равномерность светового потока, сколько естественное освещение.
Мерцание лампы накаливание уже видно при съемке в NTSC 29.796 кадров в секунду.

15.10.2021 13:58
- гость -

Ответ простой - Витамин Д нихрена не вырабатывается под искусственным освещением.
ну учитывая что через окна он то же не проходит (если вы не знали) смысл в энном количестве окон?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
14:15
Алтайский хоккеист стал лучшим игроком матча чемпионата НХЛ 3
13:59
В полиции рассказали, кто и зачем стрелял на улице Барнаула 1
13:44
Более половины жителей Алтайского края высказались против QR-кодов 3
13:29
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Барнаул – Павловск 0
13:15
Депутаты АКЗС предложили выдавать сиротам сертификаты на жильё по-новому 0
13:03
Клинику "Пигмалион" посетил глава Алтайской митрополии отец Сергий 12
12:52
Ни гриля, ни экскурсий. Две фирмы-пустышки выгнали из "Бирюзовой Катуни" и оштрафовали 2
12:40
Житель Бийска напилил сухих сосен на зиму и попался полиции 5
12:30
Теперь на твоей стороне. Билайн полностью обновил концепцию и визуал бренда 3
12:18
Одежда в России может подорожать до 40% из-за кризиса в Китае 29
12:08
Мужчина стрелял из пистолета на проезжей части в Барнауле 9
11:57
В Барнауле устранили повреждения на теплосетях по улице Деповской 0
11:42
Платное образование. Новоалтайский преподаватель допускал к экзамену за пару тысяч 3
11:30
Россиянин прошёл в ТЦ с QR-кодом от пачки чипсов 14
11:15
Жёсткое ДТП произошло на трассе между Павловском и Барнаулом 0
11:03
В "Росводоканал Барнаул" напомнили правила подачи декларации о составе сточных вод 0
10:48
Президент Джо Байден увеличил госдолг США почти на 500 млрд долларов 3
10:33
Не впускай в дом мошенника. Как должен выглядеть переписчик? Инфографика 14
10:18
Солнце не запроектировали. В центре Барнауле запретили строить трёхэтажку почти без окон 17
10:03
АлтГТУ приглашает на бесплатные онлайн-курсы китайского языка  0
09:53
Баскетболисты БК "Барнаул" выиграли у московского МБА 3
09:41
Почти пять тысяч жителей центра Барнаула получат тепло в обед 15 октября 0
09:26
Собянин допустил введение "каких-то" краткосрочных ограничений в Москве из-за COVID-19 1
09:10
Миронов рассказал Путину о застройке частного сектора в центре Барнаула 73
08:52
Грузовик врезался в трамвай в Барнауле 17
08:35
Неизвестный мужчина "с бородавками" приставал к детям в Барнауле 9
08:17
Пенсионеры из Алтайского края оказались самыми непритязательными к зарплате в Сибири 0
08:02
А вас никто не спрашивает. Правда ли, что жильцов лишат права выбора управляющих компаний? 13
07:50
Пост замглавы Бийска по вопросам ЖКХ вновь станет вакантным 0
07:34
Песков назвал условие перехода к чрезвычайным мерам против COVID-19 5
07:21
Стрельба по воробьям. Как бизнес Барнаула готовится к QR-кодам и новым ковид-ограничениям 12
07:01
Закрой все окна и не впускай кота. Что нельзя делать в Хэллоуин, чтобы не накликать беды? 16
06:50
Россия возобновит полёты в девять стран после ноябрьских праздников 5
06:35
Сохранить и увеличить. Алтайские единороссы подготовили предложения в краевой бюджет-2022 8
06:19
Жительница Барнаула "заплатила" 100 тысяч мошеннику за автоправа и сама попала под суд 8
06:02
До +17 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 15 октября 0
23:56
Такой день. Центр Барнаула без горячей воды и трасса – дублёр Чуйского тракта 1
23:33
Валерия Леонтьева выписали из больницы после COVID-19 0
22:58
"Я убила деда". 18-летняя москвичка зарезала родственника, который не пускал её гулять 0
22:29
Эффективно, но не совсем. Мишустин заявил о необходимости новых мер по сдерживанию цен 8
21:57
Иномарка наехала колесом на корпус другого автомобиля в Барнауле 0
21:23
Власти выделят более 28 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет 11
20:55
Почти пять тысяч жителей центра Барнаула останутся без отопления до утра 15 октября 1
20:36
СГК подключила порядка 3,5 тысячи жителей центра Барнаула к отоплению 0
20:12
Защитники и жители блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей до 22 ноября 0
19:58
Инфекционист заявил об угрозе заражения коронавирусом для 98% непривитых людей 1
19:26
Подозреваемую в истязании четверых мальчиков в алтайском селе отправили под домашний арест 0
18:59
Актёр Валерий Гаркалин вышел из медикаментозной комы 0
18:31
Пермского стрелка Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца 0
18:07
Соцсети: Сын депутата в Алтайском крае избил мужчину из-за замечания 13

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.