Солнце не запроектировали. В центре Барнауле запретили строить трёхэтажку почти без окон

В историческом центре Барнаула запретили строить трёхэтажный многоквартирный дом с ошибками в планировке. Из-за просчётов архитекторов здание может остаться без солнечного света, сообщает "Толк".

Трёхэтажку запланировали на ул. Пушкина, 86, в зоне исторической застройки за Демидовской площадью. В доме запроектированы только 12 небольших жилых помещений, от 27 до 48 кв. метров. В каждой из студий предусмотрено единственное окно, которое выходит на теневую сторону во двор.

Эта особенность планировки вызвала критику специалистов. Заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков попросил представителя проектной мастерской пояснить, почему квартиры оставили без солнца. По его словам, недостаточная обеспеченность солнцем жилых помещений – это повод, чтобы отклонить проект.

Также у комитета возник вопрос к расстоянию от общественных площадок во дворе до окон жилых помещений. Архитектор здания затруднилась ответить на обе претензии. Она сослалась на то, что генплан участка разрабатывал другой специалист.

Члены градсовета единогласно отклонили проект и отправили его на доработку.