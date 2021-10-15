Солнце не запроектировали. В центре Барнауле запретили строить трёхэтажку почти без окон

В историческом центре Барнаула запретили строить трёхэтажный многоквартирный дом с ошибками в планировке. Из-за просчётов архитекторов здание может остаться без солнечного света, сообщает "Толк".
Трёхэтажку запланировали на ул. Пушкина, 86, в зоне исторической застройки за Демидовской площадью. В доме запроектированы только 12 небольших жилых помещений, от 27 до 48 кв. метров. В каждой из студий предусмотрено единственное окно, которое выходит на теневую сторону во двор.
Эта особенность планировки вызвала критику специалистов. Заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков попросил представителя проектной мастерской пояснить, почему квартиры оставили без солнца. По его словам, недостаточная обеспеченность солнцем жилых помещений – это повод, чтобы отклонить проект.
Также у комитета возник вопрос к расстоянию от общественных площадок во дворе до окон жилых помещений. Архитектор здания затруднилась ответить на обе претензии. Она сослалась на то, что генплан участка разрабатывал другой специалист.
Члены градсовета единогласно отклонили проект и отправили его на доработку.
Комментарии
Как появляется что-то хорошее,то запрещают.Вот ЖК Антон Павлович такая прелесть!
Звучит как: "Дайте денег или убирайтесь"
При это человейники без школ и детсадов заходят очень хорошо
ага, мало денег предложили , стопудово скоро ЭТО чудо появится в реале
Почему без окон? Потому что это центр и неважно как и где построили, главное все продаётся быстро, а небольшое жильё тем более
Привязались к окнам.. я вообще свет вот не люблю.
Нормы инсоляции - это устаревшее и давно потерявшее актуальность барахло. Аллё, 21 век на дворе! Данные гигиенические требования можно обеспечить иными способами и это никак не может служить причиной в отказе возведения жилья. Ващ СагПин давно пора сжечь.
В кои то веки появилось хоть что-то похожее на человеческое жильё как из щелей полезли крючкотворы. А устаревшая многоэтажная панельная застройка ничего не нарушает? Граждане "специалисты"? Дворы забитые повозками, транспортный коллапс и грязь с разбитых газонов это не повод отклонить проект?
Без окон…. А как же большинство магазинов, офисов, тц, и тд все без окон, все сидят на искусственном освещении ведь, единственное где присутствует сейчас дневное освещение это наверно школы
Предлагаю название проекту: Огурец.
здание-загадка: без окон, без дверей- полна горница людей
А почему не 16 этажей?
все овощи "без окон без дверей" я голосую за тыковку)
Выглядит будто хрущевка на севере в маленьком поселке, там тоже есть (были) такие вот трехэтажки панельные.
А в чем плохого что он выглядит как хрущёвка? Прекрасные малоэтажные дома, только новые, почему нет
Те ,кто пишет ,что дом без окон,на фото посмотрите.
во первых это не фото во вторых не известно как нарушены СНИПы в данном проекте- нет конкретных данных - нарушено как и на сколько не понятно
обсуждаем по мере возможностей
15.10.2021 11:10
АБОРИГЕН
А что же тогда 80% населения испытывают стресс и депрессию в продолжительные пасмурные дни?
Ответ простой - Витамин Д нихрена не вырабатывается под искусственным освещением.
Ни одна лампа не дает ширину спектра и равномерность светового потока, сколько естественное освещение.
Мерцание лампы накаливание уже видно при съемке в NTSC 29.796 кадров в секунду.
Ответ простой - Витамин Д нихрена не вырабатывается под искусственным освещением.
ну учитывая что через окна он то же не проходит (если вы не знали) смысл в энном количестве окон?