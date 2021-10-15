Россиянин прошёл в ТЦ с QR-кодом от пачки чипсов

Мужчине из Уфы удалось пройти в ТЦ, использовав QR-коды с пачки от чипсов и с квитанции ЖКХ, а также сертификат о вакцинации незнакомой женщины, сообщает Telegram-канал Shot.

Подписчики канала решили проверить, насколько эффективно в регионах работает система QR-кодов, введённая из-за пандемии COVID-19. Житель Уфы трижды смог попасть в торговый центр при помощи липового кода. Один охранник отсканировал код с женской фамилией, но не стал выяснять, действительно ли он принадлежит этому мужчине. Другие сотрудники центра, увидев QR-код, сразу пропустили уфимца без лишних слов и проверок.

"Это не имеет значения. Вы мне показали. А если полиция остановит, мошенничество у вас, не у меня", – объяснил один из охранников ТЦ.

Другой доброволец из Казани смог пройти только по цифровому сертификату другого человека, хоть и назвал неверную дату рождения. А вот с QR-кодами из банкомата и с чека из фуд-корта мужчину не пустили. Житель Калининграда также смог попасть в одно заведение города по чужому сертификату, назвав правильную дату рождения.

Ранее сообщалось, что некоторые регионы России ввели систему QR-кодов при посещении кафе и ресторанов, музеев, театров и других общественных мест.