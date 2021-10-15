Россиянин прошёл в ТЦ с QR-кодом от пачки чипсов

Мужчине из Уфы удалось пройти в ТЦ, использовав QR-коды с пачки от чипсов и с квитанции ЖКХ, а также сертификат о вакцинации незнакомой женщины, сообщает Telegram-канал Shot.
Подписчики канала решили проверить, насколько эффективно в регионах работает система QR-кодов, введённая из-за пандемии COVID-19. Житель Уфы трижды смог попасть в торговый центр при помощи липового кода. Один охранник отсканировал код с женской фамилией, но не стал выяснять, действительно ли он принадлежит этому мужчине. Другие сотрудники центра, увидев QR-код, сразу пропустили уфимца без лишних слов и проверок.
"Это не имеет значения. Вы мне показали. А если полиция остановит, мошенничество у вас, не у меня", – объяснил один из охранников ТЦ.
Другой доброволец из Казани смог пройти только по цифровому сертификату другого человека, хоть и назвал неверную дату рождения. А вот с QR-кодами из банкомата и с чека из фуд-корта мужчину не пустили. Житель Калининграда также смог попасть в одно заведение города по чужому сертификату, назвав правильную дату рождения.
Ранее сообщалось, что некоторые регионы России ввели систему QR-кодов при посещении кафе и ресторанов, музеев, театров и других общественных мест.
Комментарии
"Это не имеет значения. Вы мне показали", охранник полностью прав. Тем более, что в его трудовые обязанности не входит проверка и сверка подлинности кодов.
Вобщем, россия - это вам не германия какая нибудь))
В очередной раз власти показывают свою тупость и отношение к людям, как к идиотам.
Что дает это код? Только показывает, что человек поставил прививку. Что дает прививка? Да ничего. Точно также человек может заразиться, болеть и заражать других.
Так для чего этот код? Для показухи, что власть работает.
Так чем занимается власть? В самом начале уже сказал.
прикольно
Столько денег было "освоено" на изготовлении "вакцины", а она распространяется плохо, вот и вводят всякие ограничения.
В фейковой стране, хоть масочный, хоть QR-кодовый режим становится фейковым.
15.10.2021 11:48
- гость -
Столько денег было "освоено" на изготовлении "вакцины", а она распространяется плохо, вот и вводят всякие ограничения.
по вашей логике в америках и европах их вакцина распространяется еще хуже,
там локдауны жестче и проверки тоже
Прав был сатирик! Только нашему человеку такое в голову могло прийти- использовать код с пачки чипсов.
15.10.2021 11:50
- гость -
Это про Украину с США?
15.10.2021 11:56 - гость -
Запреты никогда не дают должного эффекта. А всякие ...-коды - это нарушение прав человека! Если человек привился это не означает, что он не заразен и наоборот. И что это за прививка которая НЕ защищает от болезни и не ВСЕГДА защищает от смерти.
ОНИ сделали мой день! )))
смешно, как кто-то что-то придумывает, а все начинают с фанатизмом это исполнять и проверять. охраннику респект)
Андрэ 👋
Только в России россияне могут из любой жопы выйти с улыбкой. Россияне всё могут, даже обхитрить самого дьявола, если он существует XDXD. По поводу ковида, ну это чистая политика и геноцид, это чисто моё мнение!!! Люди от обычного гриппа умирают, а этот ковид такой же, просто чей-то органзм может перебороть, а чей-то нет.
Ибо будет положено начертание на челе и на правой руке, чтобы никому нельзя было купить или продать, кроме того, кто имеет начертание имени зверя или число имени его; и число его шесть сот шестьдесят шесть" (Отк. 13:15—18),
Охранник просто внутри qr кода число видит да и все, а на чипсах или в квитанциях жкх, ему плевать)))
Вот вы пишите власть, власть,а приведите пример страны,где не ведётся пропаганда вакцинирования и ношения масок.