"Алтайский химпром" добился в суде возвращения низких цен на пар от ТЭЦ Ярового

"Алтайский химпром" смог в суде доказать право на дешёвый пар. Конфликт предприятия с ТЭЦ Ярового возник, когда ресурсоснабжающая организация подняла цены на тепловую энергию и отказалась предоставлять ресурс до признания повышения, сообщает "Банкфакс".

"Химпром" обратился с иском в конце июля 2021 года. Предприятие требовало признать недействительным односторонний отказ ресурсоснабжающей организации от исполнения договора на поставку пара. Она защитила в управлении края новый ценник на тепловую энергию, который оказался выше старого на 30%.

26 июля ТЭЦ прекратила подачу пара из-за проведения технологических ремонтов. После этого, по утверждению управляющего партнёра "Алтайского химпрома", руководство ТЭЦ в ультимативной форме заявило, что поставку не возобновят, пока завод не подпишет соглашение с новыми расценками.

12 октября суд удовлетворил иск "Алтайского химпрома" и признал отказ ТЭЦ Ярового недействительным. Действующим было признано соглашение от 2020 года со старыми расценками на ресурс. С ТЭЦ взыскали расходы по госпошлине в размере 6 тысяч рублей.