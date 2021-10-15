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Новости

Губернатор Виктор Томенко поучаствовал в переписи населения

, ИА "Амител"
Глава региона заполнил анкету дистанционно
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствовал во Всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что глава региона "не стал откладывать" и заполнил переписной лист на сайте "Госуслуги" – туда он внёс данные не только о себе, но и о своей супруге.

"На весь процесс ушло минут 10-15. Очень удобно именно на сайте, сэкономил и своё время, и время переписчика", – процитировали губернатора в пресс-службе.

Напомним, Всероссийская перепись населения в Алтайском крае, как и по всей России, стартовала 15 октября. Первые три дня переписчики потратят на обучение и подготовку, а с понедельника, 18 октября, начнут обход домовладений. Продлится перепись месяц – до 14 ноября.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

15.10.2021 16:32
- гость -

кросавчег

15.10.2021 16:33
- гость -

Интересно к какой расе себя отнес

15.10.2021 16:37
- гость -

Действительно, очень удобно!

15.10.2021 16:51
- гость -


15.10.2021 16:33
- гость -

Интересно к какой расе себя отнес

Рептилоид, конечно. Как и всё правительство.

15.10.2021 16:52
- гость -

После переписи какая волна начнется? Пятая? Или уже шестая?

15.10.2021 17:00
- гость -

15.10.2021 16:52
- гость -

Что мешает пройти перепись на Госуслугах? Там никаких контактов с посторонними нет. Не поверите - даже маску можно не надевать! )

15.10.2021 17:09
- гость -


15.10.2021 17:00
- гость -

С переписчиком придется контактировать - показать ему QR-код. Да это быстрее, но не исключает контакта.

15.10.2021 17:15
- гость -

Так-то государство не в курсе было, что такой парень здесь живёт. У него ж как и большинства россиян документов нет ни каких

15.10.2021 17:20
- гость -

При том, что у вас на госуслугах аккаунт подтвержден паспортом при визите в "мои документы".
Вас хотят отдельно посчитать, так ведь не понятно есть мы нет и уж тем-более сколько нас.
Хотя для страны в которой по серии и номеру паспорта, не могут определить кем и когда он выдан, это вполне в рамках

15.10.2021 17:35
ЭЛЕКТОРАТ

Интересно, в эту перепись, сколько в стране окажется хоббитов?


Поучаствуй сердцем или проиграешь!

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