Губернатор Виктор Томенко поучаствовал в переписи населения

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствовал во Всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что глава региона "не стал откладывать" и заполнил переписной лист на сайте "Госуслуги" – туда он внёс данные не только о себе, но и о своей супруге.

"На весь процесс ушло минут 10-15. Очень удобно именно на сайте, сэкономил и своё время, и время переписчика", – процитировали губернатора в пресс-службе.

Напомним, Всероссийская перепись населения в Алтайском крае, как и по всей России, стартовала 15 октября. Первые три дня переписчики потратят на обучение и подготовку, а с понедельника, 18 октября, начнут обход домовладений. Продлится перепись месяц – до 14 ноября.