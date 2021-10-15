Губернатор Виктор Томенко поучаствовал в переписи населения

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствовал во Всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Уточняется, что глава региона "не стал откладывать" и заполнил переписной лист на сайте "Госуслуги" – туда он внёс данные не только о себе, но и о своей супруге.
"На весь процесс ушло минут 10-15. Очень удобно именно на сайте, сэкономил и своё время, и время переписчика", – процитировали губернатора в пресс-службе.
Напомним, Всероссийская перепись населения в Алтайском крае, как и по всей России, стартовала 15 октября. Первые три дня переписчики потратят на обучение и подготовку, а с понедельника, 18 октября, начнут обход домовладений. Продлится перепись месяц – до 14 ноября.
Комментарии
кросавчег
Интересно к какой расе себя отнес
Действительно, очень удобно!
15.10.2021 16:33
- гость -
Интересно к какой расе себя отнес
Рептилоид, конечно. Как и всё правительство.
После переписи какая волна начнется? Пятая? Или уже шестая?
15.10.2021 16:52
- гость -
Что мешает пройти перепись на Госуслугах? Там никаких контактов с посторонними нет. Не поверите - даже маску можно не надевать! )
15.10.2021 17:00
- гость -
С переписчиком придется контактировать - показать ему QR-код. Да это быстрее, но не исключает контакта.
Так-то государство не в курсе было, что такой парень здесь живёт. У него ж как и большинства россиян документов нет ни каких
При том, что у вас на госуслугах аккаунт подтвержден паспортом при визите в "мои документы".
Вас хотят отдельно посчитать, так ведь не понятно есть мы нет и уж тем-более сколько нас.
Хотя для страны в которой по серии и номеру паспорта, не могут определить кем и когда он выдан, это вполне в рамках
Интересно, в эту перепись, сколько в стране окажется хоббитов?
Поучаствуй сердцем или проиграешь!