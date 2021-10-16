Всероссийская перепись населения стартовала накануне, 15 октября, во всех регионах. Несмотря на заверения Росстата о том, что процедура будет максимально безопасной и для переписчиков, и для участников, часть экспертов считают, что для масштабного мероприятия сейчас выбрано не самое благоприятное время: Россия переживает четвёртую волну заболеваемости ковидом, в стране ежедневно обновляются рекорды по количеству инфицированных и умерших.
В 2021 году перепись впервые можно пройти самостоятельно, в режиме онлайн на портале "Госуслуги". В Росстате считают, что таким способом воспользуются до 20% населения. Правда, и в этом случае придётся контактировать с переписчиком: после прохождения электронной анкеты сгенерируется QR-код. Его нужно будет показать переписчику, когда он придёт на дом. Большая же часть россиян, по традиции, будет отвечать на вопросы при личном общении, что явно не способствует затуханию COVID-19.
Пугают локдауном и тут же переписывают
Нынешняя перепись – третья после распада СССР. Первую хотели провести в 1999 году, но перенесли на 2002-й из-за финансовых трудностей. Вторая прошла в 2010 году, третью планировали на 2020 год, но уже трижды переносили из-за пандемии. В итоге был выбран промежуток с 15 октября по 14 ноября.
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале обратил внимание на то, что власти, похоже, выбрали максимально неудачную дату для переписи. "Трижды откладывали из-за пандемии и начали в самый пик заболеваемости", – пишет Смирнов. Схожего мнения придерживается и политолог Илья Гращенков. "В разгар пандемии стартовала перепись населения. Её называют цифровой, но это не совсем так. Заполнить бланк через портал госуслуг можно, однако большая часть переписчиков будет работать по старинке: ходить по домам, "приставать" к людям в МФЦ и бюджетных учреждениях", – отмечает эксперт.
При этом Гращенков обращает внимание на парадоксальную ситуацию, когда тысячи переписчиков будут ходить по квартирам, потенциально распространяя опасный вирус: "Нет, ну правда, в одно ухо нам говорят, что ситуация хуже некуда и со дня на день всех нас закроют на очередной локдаун, а с другой – сами же запускают кампанию, которая и в мирное то время способствует распространению всякой заразы. Неужели перепись населения – столь необходимая задача, подождать с решением которой никак нельзя".По мнению политолога, одна из причин, почему власти больше не стали переносить мероприятие, – необходимость освоить выделенный на перепись бюджет.
Каждый пятый перепись проигнорирует. И дело не в ковиде
А вот глава Росстата Павел Малков считает, что причин опасаться ковида нет.
"У каждого переписчика обязательно будет маска, памятка о том, как себя вести, как избежать заражения, как не заразить никого другого. Есть сценарии работы в разных условиях. В том числе, например, если человек болеет, переписчик должен, не контактируя с ним, оставить ему памятку, как пройти перепись на портале госуслуг. Есть сценарий, как работать на стационарном переписном участке, если участник переписи отказывается надеть маску. Мы постарались учесть абсолютно все возможные вопросы", – рассказал ТАСС Малков.
По данным ВЦИОМ, на дому пройти перепись намерены около 43% россиян.
Показательно, что перепись собираются проигнорировать около 19% россиян. Эти граждане не откроют переписчику дверь, свидетельствует опрос портала Superjob, в котором приняли участие 2,5 тысячи человек из разных регионов страны. У тех, кто не собирается участвовать в переписи, самые популярные причины отказа – это непонимание причин её проведения. Ведь, по мнению респондентов, у государства и без того достаточно сведений о населении. Среди причин отказа называют также недоверие любой официальной статистике.
Переписчик с зарплатой 18 тысяч рублей
Использование переписчиками электронных планшетов, а также сервиса "Госуслуги" позволит значительно ускорить подведение итогов, считает завлабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова. "Первые итоги (общая численность населения) появятся в конце января 2022 года. Окончательные – в декабре 2022-го, это на три года быстрее, чем раньше, – приводит мнение учёного "Независимая газета".
Расходы на проведение переписи составят 32 млрд рублей, из которых около 14 млрд пойдёт на оплату труда персонала. Переписчик сможет заработать примерно 18 тысяч рублей за месяц. Средняя нагрузка на одного переписчика – 550 человек. В труднодоступных и удалённых районах норма меньше – 350 человек. По данным Росстата, если бы перепись была не цифровой, а полностью традиционной, то расходы на её проведение составили бы 65 млрд рублей.
В каждой анкете 33 вопроса. Они касаются пола, возраста, владения языками, образования, семейного статуса. На все вопросы отвечать можно анонимно, те, на которые респондент затрудняется ответить, можно пропустить.
Комментарии
Впервые слышу что 2010 была перепись.
Властям надо выяснить на какие средства еще выживает народ и быстро обложить это налогом!
Я не собираюсь участвовать в этом балагане.
Дороги делают а дураков больше
Лесом,ребята. Лесом со своей переписью.
16.10.2021 08:20
гость
+++
Я не собираюсь участвовать в этом балагане.
Ты как всегда права, моя старая обезьяна. Таких как ты не считают.
Это ещё один повод для распространения ковида, Вы чё так и не поняли что нас как тараканов хотят вытравить.
16.10.2021 08:54
- гость -
Так и правильно, считают только таких баранов как ты!
16.10.2021 08:54
- гость -
Я не собираюсь участвовать в этом балагане.
Ты как всегда права, моя старая обезьяна. Таких как ты не считают.
Правильно, считают только путинойдов. Вот и переписывайте друг друга.
В СССР был мультфильм про щенка, который ходил и всех считал.
Не, не щенок! "Козлёнок, который считал до десяти"!
— M-му! Ты чего ревёшь?
— Козлёнок меня… считает!
— Ой! Теперь он и тебя сосчитал.
— Ну, он за это поплатится!
— ОДИН — это я, ДВА — это Телёнок, ТРИ — это Корова, ЧЕТЫРЕ — это Бык, ПЯТЬ — это Конь, ШЕСТЬ — это Свинья, СЕМЬ — это Кот, ВОСЕМЬ — это Пёс, ДЕВЯТЬ — это Баран, и ДЕСЯТЬ — это Капитан Гусь!
— Нас посчитали !
Ну вот… Теперь он и тебя сосчитал!..
Бюджет осваивают. Это система действующей власти, осваивать бюджет на вакцинации, на дорогах, на всем. Фактический результат никого не волнует, главное своровать побольше.
считают только путинойдов
вот и весь словесный набор клишированных идиотов
09:22
- гость -
Сказать, то что хотели?
пусть ко мне приходят, я их заражу Ковидом, так как дома у меня ковидный лазарет с подтверждеными тестами ПЦР
16.10.2021 09:22
- гость -
считают только путинойдов
вот и весь словесный набор клишированных идиотов
У вас даже набора слов нет, обычно вы просто переписываете хорошую мысль заменяя слова про пыню на Навального, и с довольной рожей размещаете тут, гордясь "глубиной своего изобретения".
зачем нужная эта перепись, а тем более в госуслугах, если и так там вбиты твои фио и паспорт. никого пускать не собираюсь. актуально может было, лет 20 назад при низком цифровом обеспечении страны, а сейчас то зачем? данные госуслуг, данные пфр, данные банковских карт и данные о рождении и смерти загса, вот всех и переписали, сравнили
Желание чиновников освоить выделенный бюджет важнее безопасности населения?
Я вчера переписался. 5 минут на госуслугах и никаких проблем.
Спокойно за 5 минут прошёл перепись в госуслугах. Стремление неких икспердов поднять волну в луже дерьма могу объяснить одним - желанием в очередной раз взбудоражить таких же сетевых дерьмомётов. Объяснять подобным существам важность переписи - метать бисер перед свиньями. У них всё, что бы ни делалось - плохо.
собираемся в детскую поликлинику. жена позвонила, чтобы записаться в фильтр. там раздраженно ответили "живая очередь". в предыдущий раз врач в фильтре не хотела принимать из-за того, что с ребенком пришли не записываясь.
где логика? нет логики.
хотя, не исключен тот вариант, что врач и регистратура придерживаются разных точек зрения
16.10.2021 09:57
- гость -
В точку!
Я вчера переписался. 5 минут на госуслугах и никаких проблем.
Это не страна а сборише дураков! Только тут налоговики даже счёт на оплату налогов не присылают. Только тут государство требует данные которые у него уже есть.
Лично меня в социальной рекламе случайно увиденной озадачила графа "образование"... Типа выбери нужный ответ. Сколько живу, знаю образование среднее, средне-специальное и высшее. Всегда так было. А теперь там предлагают ответы типа "среднее, бакалавр, СПЕЦИАЛИСТ"... И что отмечать? Что имеется в виду под словом "специалист"? Я училась в советское время, и никаких бакалавров сроду не было... У меня два высших: базовое и по специальности. И что отмечать? Наверняка и другие вопросы столь же глупые.
Наверняка и другие вопросы столь же глупые.
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Мадам, так зайдите на Госуслуги и проверьте свои предположения)
А чё вы паритесь? Пройдите перепись на госуслугах, как некоторые уже сделали, а если к вам переписыватели таки прийдут, гоните их в шею и говорите, что прошли уже.
И вообще я не до конца понял - к тем, кто прошел на госуслугах, должны прийти домой или нет? По уму - у них же теперь есть инфа, что конкретная квартира переписалась, так зачем туда переться?
Всё-же прийдут, дибилоиды. Вот у на всегда так - вроде сделали автоматизированную систему, которая всё собрала и посчитала, так нет - надо еще и пешком переться ковид растаскивать!
16.10.2021 09:37
- гость -
У вас даже набора слов нет, обычно вы просто переписываете хорошую мысль заменяя слова
Вы слишком высокого о себе мнения. Для начала, запятые бы научились ставить там, где надо.
Для начала, для кончала... Запятая не нужна!
16.10.2021 12:36
- гость -
Без запятой смысл теряется.
"среднее, бакалавр, СПЕЦИАЛИСТ"... И что отмечать? Что имеется в виду под словом "специалист"
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а что написано в дипломе? я 5 лет учился, у меня написано "специалист по...". может быть в СССР что-то другое писали для не технических специальностей, но выбирать нужно именно этот вариант, очевидно