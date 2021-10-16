Всероссийская перепись населения стартовала накануне, 15 октября, во всех регионах. Несмотря на заверения Росстата о том, что процедура будет максимально безопасной и для переписчиков, и для участников, часть экспертов считают, что для масштабного мероприятия сейчас выбрано не самое благоприятное время: Россия переживает четвёртую волну заболеваемости ковидом, в стране ежедневно обновляются рекорды по количеству инфицированных и умерших.

В 2021 году перепись впервые можно пройти самостоятельно, в режиме онлайн на портале "Госуслуги". В Росстате считают, что таким способом воспользуются до 20% населения. Правда, и в этом случае придётся контактировать с переписчиком: после прохождения электронной анкеты сгенерируется QR-код. Его нужно будет показать переписчику, когда он придёт на дом. Большая же часть россиян, по традиции, будет отвечать на вопросы при личном общении, что явно не способствует затуханию COVID-19.

Пугают локдауном и тут же переписывают

Нынешняя перепись – третья после распада СССР. Первую хотели провести в 1999 году, но перенесли на 2002-й из-за финансовых трудностей. Вторая прошла в 2010 году, третью планировали на 2020 год, но уже трижды переносили из-за пандемии. В итоге был выбран промежуток с 15 октября по 14 ноября.

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале обратил внимание на то, что власти, похоже, выбрали максимально неудачную дату для переписи. "Трижды откладывали из-за пандемии и начали в самый пик заболеваемости", – пишет Смирнов. Схожего мнения придерживается и политолог Илья Гращенков. "В разгар пандемии стартовала перепись населения. Её называют цифровой, но это не совсем так. Заполнить бланк через портал госуслуг можно, однако большая часть переписчиков будет работать по старинке: ходить по домам, "приставать" к людям в МФЦ и бюджетных учреждениях", – отмечает эксперт.

При этом Гращенков обращает внимание на парадоксальную ситуацию, когда тысячи переписчиков будут ходить по квартирам, потенциально распространяя опасный вирус: "Нет, ну правда, в одно ухо нам говорят, что ситуация хуже некуда и со дня на день всех нас закроют на очередной локдаун, а с другой – сами же запускают кампанию, которая и в мирное то время способствует распространению всякой заразы. Неужели перепись населения – столь необходимая задача, подождать с решением которой никак нельзя".По мнению политолога, одна из причин, почему власти больше не стали переносить мероприятие, – необходимость освоить выделенный на перепись бюджет.

Каждый пятый перепись проигнорирует. И дело не в ковиде

А вот глава Росстата Павел Малков считает, что причин опасаться ковида нет.



"У каждого переписчика обязательно будет маска, памятка о том, как себя вести, как избежать заражения, как не заразить никого другого. Есть сценарии работы в разных условиях. В том числе, например, если человек болеет, переписчик должен, не контактируя с ним, оставить ему памятку, как пройти перепись на портале госуслуг. Есть сценарий, как работать на стационарном переписном участке, если участник переписи отказывается надеть маску. Мы постарались учесть абсолютно все возможные вопросы", – рассказал ТАСС Малков.



По данным ВЦИОМ, на дому пройти перепись намерены около 43% россиян.

Показательно, что перепись собираются проигнорировать около 19% россиян. Эти граждане не откроют переписчику дверь, свидетельствует опрос портала Superjob, в котором приняли участие 2,5 тысячи человек из разных регионов страны. У тех, кто не собирается участвовать в переписи, самые популярные причины отказа – это непонимание причин её проведения. Ведь, по мнению респондентов, у государства и без того достаточно сведений о населении. Среди причин отказа называют также недоверие любой официальной статистике.

Переписчик с зарплатой 18 тысяч рублей

Использование переписчиками электронных планшетов, а также сервиса "Госуслуги" позволит значительно ускорить подведение итогов, считает завлабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова. "Первые итоги (общая численность населения) появятся в конце января 2022 года. Окончательные – в декабре 2022-го, это на три года быстрее, чем раньше, – приводит мнение учёного "Независимая газета".

Расходы на проведение переписи составят 32 млрд рублей, из которых около 14 млрд пойдёт на оплату труда персонала. Переписчик сможет заработать примерно 18 тысяч рублей за месяц. Средняя нагрузка на одного переписчика – 550 человек. В труднодоступных и удалённых районах норма меньше – 350 человек. По данным Росстата, если бы перепись была не цифровой, а полностью традиционной, то расходы на её проведение составили бы 65 млрд рублей.

В каждой анкете 33 вопроса. Они касаются пола, возраста, владения языками, образования, семейного статуса. На все вопросы отвечать можно анонимно, те, на которые респондент затрудняется ответить, можно пропустить.