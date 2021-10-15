Третий ресторан "Макдоналдс" скоро откроется в Барнауле

Третий MC'Donalds откроется в Барнауле. Как сообщает ТЦ "Весна" в своём Telegram-канале, совсем скоро жителей города ожидает открытие ресторана быстрого питания от известной в мире сети.

В пресс-службе торгового центра не уточнили, когда именно откроется новое заведение общепита, однако работы по обустройству уже идут.

Напомним, что открытие первого ресторана состоялось летом 2016 года в ТЦ "Лето". Тогда событие обернулось небывалым ажиотажем – в день открытия ресторан посетили около 7,5 тысячи человек.

Позднее, в сентябре 2017 года, ООО "Гид", которое представляет собой франчайзи "Макдоналдс", открыло второй ресторан, уже в ТЦ "Галактика".