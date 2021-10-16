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Эксперты назвали риск летального исхода у заболевших COVID-19 без прививки

, ИА "Амител"
Невакцинированные пациенты умирают на порядок чаще, чем привившиеся
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Риск летального исхода заболевания коронавирусом у не вакцинировавшихся пациентов оказался более чем в 11 раз выше, чем у тех, кто сделал прививку. К такому выводу пришли учёные федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, сообщает ТАСС.

Учёные выявили, что невакцинированные граждане, заразившиеся COVID-19, умирали в 11,3 раза чаще, чем те, кто привился обоими компонентами вакцины, а риск инфицирования у непривитых был в среднем в 6,1 раза выше.

Врачи резюмировали, что вакцинация от коронавируса снижает вероятность заражения и помогает легче перенести заболевания тем, кто всё же подхватил инфекцию, отметив, что на данный момент ни одна вакцина не гарантирует 100-процентную эффективность против заражения.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.10.2021 08:44
гость

Бегу "сдавать" всех антипрвивочников

16.10.2021 08:56
- гость -

Не нужно, они самоликвидируются.

16.10.2021 09:32
- гость -

Как же быстро меняют показания. Теперь уже умирают.

16.10.2021 09:33
- гость -

Объясните, как получается, что чем больше привитых - тем больше смертей в статистике?

16.10.2021 09:49
- гость -


16.10.2021 09:32
- гость -

Как же быстро меняют показания. Теперь уже умирают.

Да умирают, но легко и сразу в рай!

16.10.2021 09:52
- гость -

чем больше привитых - тем меньше привитых

16.10.2021 11:02
- гость -

К такому выводу пришли учёные федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США

А разве в США колят наш шмурдяк? напишите о какой вакцине идёт речь!

16.10.2021 11:30
- гость -

16.10.2021 11:02
- гость -
А разве в США колят наш шмурдяк? напишите о какой вакцине идёт речь!

Шмурдяк, по тебе уже плачет 200 часов обязательных работ, как одному идиоту из Приморья.

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