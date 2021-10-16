Эксперты назвали риск летального исхода у заболевших COVID-19 без прививки

Риск летального исхода заболевания коронавирусом у не вакцинировавшихся пациентов оказался более чем в 11 раз выше, чем у тех, кто сделал прививку. К такому выводу пришли учёные федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, сообщает ТАСС.
Учёные выявили, что невакцинированные граждане, заразившиеся COVID-19, умирали в 11,3 раза чаще, чем те, кто привился обоими компонентами вакцины, а риск инфицирования у непривитых был в среднем в 6,1 раза выше.
Врачи резюмировали, что вакцинация от коронавируса снижает вероятность заражения и помогает легче перенести заболевания тем, кто всё же подхватил инфекцию, отметив, что на данный момент ни одна вакцина не гарантирует 100-процентную эффективность против заражения.
Комментарии
Бегу "сдавать" всех антипрвивочников
Не нужно, они самоликвидируются.
Как же быстро меняют показания. Теперь уже умирают.
Объясните, как получается, что чем больше привитых - тем больше смертей в статистике?
16.10.2021 09:32
- гость -
Как же быстро меняют показания. Теперь уже умирают.
Да умирают, но легко и сразу в рай!
чем больше привитых - тем меньше привитых
К такому выводу пришли учёные федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США
А разве в США колят наш шмурдяк? напишите о какой вакцине идёт речь!
16.10.2021 11:02
- гость -
А разве в США колят наш шмурдяк? напишите о какой вакцине идёт речь!
Шмурдяк, по тебе уже плачет 200 часов обязательных работ, как одному идиоту из Приморья.