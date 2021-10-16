Эксперты назвали риск летального исхода у заболевших COVID-19 без прививки

Риск летального исхода заболевания коронавирусом у не вакцинировавшихся пациентов оказался более чем в 11 раз выше, чем у тех, кто сделал прививку. К такому выводу пришли учёные федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, сообщает ТАСС.

Учёные выявили, что невакцинированные граждане, заразившиеся COVID-19, умирали в 11,3 раза чаще, чем те, кто привился обоими компонентами вакцины, а риск инфицирования у непривитых был в среднем в 6,1 раза выше.

Врачи резюмировали, что вакцинация от коронавируса снижает вероятность заражения и помогает легче перенести заболевания тем, кто всё же подхватил инфекцию, отметив, что на данный момент ни одна вакцина не гарантирует 100-процентную эффективность против заражения.