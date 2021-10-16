В России начали испытания платформы для вакцин, которые защищают сразу от ряда вирусов

В Центре имени Гамалеи начали доклинические испытания платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса. Об этом ТАСС рассказал глава центра Александр Гинцбург.
"Речь идёт о вакцине, которую мы сейчас начали испытывать в доклинических испытаниях на обезьянах. Смысл этой технологии в том, что можно сразу же защищать от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время. Возможен такой подход – различные антигены вирусов гриппа и коронавируса", – цитирует агентство его слова.
Кроме того, Гинцбург опроверг, что центр имени Гамалеи тестирует на обезьянах добавку, усиливающую эффект вакцины "Спутник V". По его словам, препарат и без того эффективен против существующих штаммов COVID-19.
Комментарии
Компот, что ли?
16.10.2021 08:53
- гость -
Всё проще: вакцина ни от чего защищать не будет, а результаты исследований нарисуют, как всегда.
Чубайс стал акционером компании-производителя «Спутник V».
И после подобного бреда вы хотите чтобы народ прививался продукцией этого чудесного института?
Напомню, национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработал такой чудодейственный препарат как «Кагоцел» (Kagocel). Он так и не прошел испытания, его эффективность не доказанна. Отдалённые последствия применения препарата не изучались, хотя именно они вызывают серьёзную обеспокоенность с точки зрения безопасности. В США и Западной Европе препарат не применяется. Препарат отсутствует в списках лекарственных препаратов Всемирной организации здравоохранения. А вот в России он включен в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, выписывается всем и закупается государством. И всё это только для того чтобы где-то очередной чиновник-олигарх разбогател. Та же ситуация и с Арбидолом.
Бизнес на фарме выгоднее наркоторговли, но зато вполне законен.
16.10.2021 10:20
- гость -
Он так и не прошел испытания, его эффективность не доказанна.
Че ж его в аптеках разбирают, если эффективность не доказана? Лучше бы писать научился без ошибок, второклассник.