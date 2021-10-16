В России начали испытания платформы для вакцин, которые защищают сразу от ряда вирусов

В Центре имени Гамалеи начали доклинические испытания платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса. Об этом ТАСС рассказал глава центра Александр Гинцбург.

"Речь идёт о вакцине, которую мы сейчас начали испытывать в доклинических испытаниях на обезьянах. Смысл этой технологии в том, что можно сразу же защищать от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время. Возможен такой подход – различные антигены вирусов гриппа и коронавируса", – цитирует агентство его слова.

Кроме того, Гинцбург опроверг, что центр имени Гамалеи тестирует на обезьянах добавку, усиливающую эффект вакцины "Спутник V". По его словам, препарат и без того эффективен против существующих штаммов COVID-19.