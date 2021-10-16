Рубцовскую студию танца позвали выступить в Париж. Но у города нет денег

Детскую студию танца "Жар-птица" из Рубцовска пригласили выступить в Париже на Международный конкурс хореографического искусства имени Мариуса Петипа. Но у города нет необходимых для поездки 1,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В мае 2021 года коллектив из Рубцовска стал лауреатом II степени на международном конкурсе "Танцемания", который проходил в Москве в рамках Всемирного Конгресса по танцевальным исследованиям. По результат отбора "Жар-птица" стала одним из 56 коллективов из России, приглашённых выступить во дворце ЮНЕСКО в Париже на конкурсе имени Петипа. Это единственная студия из Алтайского края, которая удостоилась подобной чести.

Поездка обойдётся в 1,5 млн рублей для команды из 19 человек, включающей танцоров, руководителей и медиков. Однако у города нет таких средств. Коллектив вынужден собирать деньги сам, откладывая прибыль с концертов. Также руководитель коллектива пишет в соцсетях, кто студия готова принять спонсорскую помощь.