Рубцовскую студию танца позвали выступить в Париж. Но у города нет денег

Детскую студию танца "Жар-птица" из Рубцовска пригласили выступить в Париже на Международный конкурс хореографического искусства имени Мариуса Петипа. Но у города нет необходимых для поездки 1,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
В мае 2021 года коллектив из Рубцовска стал лауреатом II степени на международном конкурсе "Танцемания", который проходил в Москве в рамках Всемирного Конгресса по танцевальным исследованиям. По результат отбора "Жар-птица" стала одним из 56 коллективов из России, приглашённых выступить во дворце ЮНЕСКО в Париже на конкурсе имени Петипа. Это единственная студия из Алтайского края, которая удостоилась подобной чести.
Поездка обойдётся в 1,5 млн рублей для команды из 19 человек, включающей танцоров, руководителей и медиков. Однако у города нет таких средств. Коллектив вынужден собирать деньги сам, откладывая прибыль с концертов. Также руководитель коллектива пишет в соцсетях, кто студия готова принять спонсорскую помощь.
Комментарии
Обычно сами оплачивают такие поездки. Плюс спонсоры.
Обычно сами оплачивают такие поездки. Плюс спонсоры.
Желаю мужества парижанам.
Пандемия. Нече по парижам шарохаться
Меня тоже постоянно зовут в Нью Йорк. Помогите!
У ЕР попросите,у них есть!