Гнездо стрижей. Барнаульский детсад украсили граффити в честь знаменитой пилотажной группы

Детский сад в Барнауле украсили граффити в честь пилотажной группы "Стрижи". Ранее авиаторы посещали это дошкольное учреждение, после чего он был переименован в честь группы, сообщает официальный сайт краевой столицы.

В 2020 году "Стрижи" выступали в Барнауле в честь празднования 290-летнего юбилея города. Пилоты посетили воспитанников детского сада № 273, который после этого был переименован в "Стрижи". Затем возникла идея о создании тематического граффити, которую поддержали руководители сада и родители малышей.

Детский сад провёл конкурс детских рисунков на авиаторскую тематику. Художники составили эскиз граффити на основе трёх лучших работ. На стене сада изображён ребёнок в шлеме, запускающий игрушечный самолётик, а также настоящий большой самолёт.

"Маленький ребёнок, который изображается на фасаде, – символ добра, детства, чистоты", – отмечает художник Николай Замятин.

Окончание работ по созданию граффити ожидается до конца недели.