Разъярённый медведь напал на беременную работницу цирка. Видео

В Орле медведь напал на ассистентку дрессировщика во время представления в местном цирке 16 октября, сообщает Telegram-канал RT.

Поначалу животное вело себя спокойно, но затем набросилось на девушку и на глазах зрителей повалило её на пол. Двое мужчин сразу же попытались оттащить разгневанного зверя.

По данным издания, пострадавшая беременна. Её госпитализировали, однако о её текущем состоянии ничего неизвестно.

"Орловский меридиан" отмечает, между зрительным залом и сценой не было никакой преграды. "Если бы медведь бросился к публике, всё могло закончиться намного страшнее", – пишет издание.