Разъярённый медведь напал на беременную работницу цирка. Видео

В Орле медведь напал на ассистентку дрессировщика во время представления в местном цирке 16 октября, сообщает Telegram-канал RT.
Поначалу животное вело себя спокойно, но затем набросилось на девушку и на глазах зрителей повалило её на пол. Двое мужчин сразу же попытались оттащить разгневанного зверя.
По данным издания, пострадавшая беременна. Её госпитализировали, однако о её текущем состоянии ничего неизвестно.
"Орловский меридиан" отмечает, между зрительным залом и сценой не было никакой преграды. "Если бы медведь бросился к публике, всё могло закончиться намного страшнее", – пишет издание.
Комментарии
Никогда не доверял медведям, хитрые бестии. Вроде и ластится, а глядь, уже руку или ногу жрет. Или голову.
Цирк да и только.