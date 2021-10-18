В Пермском крае работник утонул в зерне

В Перми при разгрузке урожая для мукомольного завода погиб рабочий: он провалился в зерно, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу спасения.

По данным источника издания, другие работники предприятия попытались найти пропавшего в баржевом трюме. На место также выезжали спасатели, но мужчину в итоге обнаружили рабочие.

32-летнего потерпевшего извлекли из зерна, но спасти его не удалось: до приезда скорой он скончался.

Ранее в Рубцовске под суд отправили крановщицу после гибели рабочего. Мужчину придавило между бортом вагона и ковшом крана во время разгрузки.