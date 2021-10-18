В Пермском крае работник утонул в зерне

В Перми при разгрузке урожая для мукомольного завода погиб рабочий: он провалился в зерно, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу спасения.
По данным источника издания, другие работники предприятия попытались найти пропавшего в баржевом трюме. На место также выезжали спасатели, но мужчину в итоге обнаружили рабочие.
32-летнего потерпевшего извлекли из зерна, но спасти его не удалось: до приезда скорой он скончался.
Ранее в Рубцовске под суд отправили крановщицу после гибели рабочего. Мужчину придавило между бортом вагона и ковшом крана во время разгрузки.
Комментарии
жесть
Для пермского края нормально, там и не такое бывает. Например: Ученики одной из школ города Лысьвы Пермского края устроили гей-оргию под окнами местного лицея.
09:19- гость - "гей-оргию под окнами местного лицея."
И откуда только у Вас такая осведомленность? Работаете, как пропагандист, сколько получаете или как участник таких оргий собираете инфу по всей стране? Столько версий, даже не знаешь, что подумать о таком комментаторе, а может вы из Перми и тут случайно оказались?
Это я вам ещё про одного студента Пермского государственного университа ничего не написал. Он такое устроил, что школьники геи отдыхают