Апельсины не уродились. Центробанк объяснил причины высокой инфляции в Алтайском крае

Темпы инфляции в Алтайском крае опережают показатели Сибири и России. Так, в сентябре годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась на 0,18 п.п. и составила до 8,73%. При этом в Сибирском федеральном округе инфляция составила 7,71%, а в России – 7,40%. В числе основных причин, повлиявших на ускорение инфляции, Центробанк называет издержки производителей продовольствия и снижение поставок цитрусовых.

Не только зерно, но и цитрусовые

В сентябре в Алтайском крае ускорился рост цен на куриное мясо, свинину, говядину, а также колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. Причина – повышение цен на корма для животных. Производители больше тратят, соответственно, поднимают цены на свою продукцию. По этой же причине, а также из-за повышения стоимости оборудования и упаковки на Алтае дорожает молоко.

По оценке ЦБ, подорожание кормовой базы для сельскохозяйственных животных связано с повышением мировых цен на зерно.

Повлиял на рост инфляции в Алтайском крае и неурожай цитрусовых, считают эксперты Центробанка.

"Снижение урожая цитрусовых в основных странах-экспортёрах (Турция, Аргентина) привело к уменьшению предложения продукции на рынке. Это повлияло на ускорение роста цен на лимоны и на замедление снижения цен на апельсины", – говорится в сообщении регулятора.

А вот картофель, как уверяют в банке, стал медленнее расти в цене. И связано это с тем, что в этом году урожай корнеплода в крае выше, чем год назад. Интересно, что ранее производители картофеля и предприниматели говорили amic.ru о невероятно высоких ценах в минувшем сентябре на "второй хлеб".

В целом, по данным Центробанка, в сентябре годовой темп прироста цен на продовольствие в крае ускорился до 9,99%. В августе он составлял 9,32%.

Уголь дорожает, а древесина – перестала

В Алтайском крае замедлился рост цен на металлочерепицу и пиломатериалы, сообщает Центробанк. Причина – стабилизация цен на металл и древесину на мировом и внутреннем рынках.

Но зато в мире начали расти спрос и цены на уголь. Это привело к тому, что добывающие российские предприятия тоже увеличили отпускные цены на топливо.

В сентябре в Алтайском крае годовой прирост цен на непродовольственные товары замедлился до 11,34%. В августе он составлял 11,49%.

Мобильная связь подешевела

Цены на авиаперелёты продолжили расти в сентябре, но медленнее, чем в августе. По мнению ЦБ, связано это с усилением конкуренции на услуги воздушного транспорта.

А вот услуги сотовой связи стали дешевле, отмечают в ЦБ. И причина опять-таки в конкуренции, которая обеспечила более гибкий подход к ценообразованию.

Прирост цен на услуги в сентябре замедлился до 2,90% в годовом выражении после 3,00% в августе.

А что с инфляцией в России?

В целом по России годовая инфляция в сентябре увеличилась до 7,40%. Одна из основных причин, по оценке ЦБ, – ухудшение погодных условий и неурожай плодоовощной продукции.

Центробанк прогнозирует, что в 2022-м годовая инфляция снизится до 4,0-4,5%.