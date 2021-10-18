Апельсины не уродились. Центробанк объяснил причины высокой инфляции в Алтайском крае

Темпы инфляции в Алтайском крае опережают показатели Сибири и России. Так, в сентябре годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась на 0,18 п.п. и составила до 8,73%. При этом в Сибирском федеральном округе инфляция составила 7,71%, а в России – 7,40%. В числе основных причин, повлиявших на ускорение инфляции, Центробанк называет издержки производителей продовольствия и снижение поставок цитрусовых.
Не только зерно, но и цитрусовые
В сентябре в Алтайском крае ускорился рост цен на куриное мясо, свинину, говядину, а также колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. Причина – повышение цен на корма для животных. Производители больше тратят, соответственно, поднимают цены на свою продукцию. По этой же причине, а также из-за повышения стоимости оборудования и упаковки на Алтае дорожает молоко.
По оценке ЦБ, подорожание кормовой базы для сельскохозяйственных животных связано с повышением мировых цен на зерно.
Повлиял на рост инфляции в Алтайском крае и неурожай цитрусовых, считают эксперты Центробанка.
"Снижение урожая цитрусовых в основных странах-экспортёрах (Турция, Аргентина) привело к уменьшению предложения продукции на рынке. Это повлияло на ускорение роста цен на лимоны и на замедление снижения цен на апельсины", – говорится в сообщении регулятора.
А вот картофель, как уверяют в банке, стал медленнее расти в цене. И связано это с тем, что в этом году урожай корнеплода в крае выше, чем год назад. Интересно, что ранее производители картофеля и предприниматели говорили amic.ru о невероятно высоких ценах в минувшем сентябре на "второй хлеб".
В целом, по данным Центробанка, в сентябре годовой темп прироста цен на продовольствие в крае ускорился до 9,99%. В августе он составлял 9,32%.
Уголь дорожает, а древесина – перестала
В Алтайском крае замедлился рост цен на металлочерепицу и пиломатериалы, сообщает Центробанк. Причина – стабилизация цен на металл и древесину на мировом и внутреннем рынках.
Но зато в мире начали расти спрос и цены на уголь. Это привело к тому, что добывающие российские предприятия тоже увеличили отпускные цены на топливо.
В сентябре в Алтайском крае годовой прирост цен на непродовольственные товары замедлился до 11,34%. В августе он составлял 11,49%.
Мобильная связь подешевела
Цены на авиаперелёты продолжили расти в сентябре, но медленнее, чем в августе. По мнению ЦБ, связано это с усилением конкуренции на услуги воздушного транспорта.
А вот услуги сотовой связи стали дешевле, отмечают в ЦБ. И причина опять-таки в конкуренции, которая обеспечила более гибкий подход к ценообразованию.
Прирост цен на услуги в сентябре замедлился до 2,90% в годовом выражении после 3,00% в августе.
А что с инфляцией в России?
В целом по России годовая инфляция в сентябре увеличилась до 7,40%. Одна из основных причин, по оценке ЦБ, – ухудшение погодных условий и неурожай плодоовощной продукции.
Центробанк прогнозирует, что в 2022-м годовая инфляция снизится до 4,0-4,5%.
Комментарии
Крокодил не ловится, Не растёт кокос! Плачут, богу молятся, Не жалея слёз! Вроде – не бездельники И могли бы жить! ..
Да всё у нас беда - и урожай и не урожай...
ПРОСТИТЕ,А ВО ВСЕЙ РОССИИ ВСЕ ПО -ДРУГОМУ?
АПЕЛЬСИНЫ УРОДИЛИСЬ,ПШЕНИЦА НЕ ДОРОЖАЕТ, ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ НЕТ.
По всей России растет заработная плата,уровень жизни населения.
Причина – повышение цен на корма для животных. Производители больше тратят, соответственно, поднимают цены на свою продукцию.
Алтайский край- аграрный регион.Это надо понимать и делать все для стабилизации ситуации.
Ну и что делают власти,чтобы стабилизировать ситуацию?
Какие краевые программы принимают? Какие проекты разрабатывают для сельского хозяйства и животноводства края?
А при чем тут мировые цены на пшеницу, масло? Другими словами, весь урожай был продан за границу, где за него много зелёных фантиков дают, а население вынужденно нехватку продуктов ростом цен компенсировали.
Заранее власти не знали что так будет, близорукость у них???
Повлиял на рост инфляции в Алтайском крае и неурожай цитрусовых, считают эксперты Центробанка.
По моему этим все сказано
Экпертов развилось тьма
ускорился рост цен на куриное мясо, свинину, говядину... Причина – повышение цен на корма для животных.Повлиял и неурожай цитрусовых
А кур, свиней и коров апельЦЫнами кормят?!!!!!
Специалисты министерства сельского хозяйства Алтайского края часто выезжают в районы края, на сельхозпредприятия ,элеваторы, животноводческие комплексы,чтобы на местах изучить ситуацию, предложить меры стабилизации, меры поддержки сельхозпроизводителей.
Сволочные законы капитализма: своё и лучшее -вывозим за бугор, а народу-дерьмо!
В магазинах- химические продукты в красивых упаковках! Хлеб делают из фуражного зерна с добавлением улучшителей, в молоке - до 50% растительных добавок и так почти по каждому продукту!!!
кому апельсины... кому витамины...
Есть урожай,нет урожая.Дешевеет нефть или наоборот.Сгорел курятник или нет. У нас все равно все дорожает.И дорожает не так как предполагает Центробанк или сообщает Росстат. А намного больше. А нам все равно,а нам все равно...
Экпертов развилось тьма
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Это от такой жизни "хорошей". Причем, если использовать идиоматические выражения, то ситуация в экономике будет выражено особено точно.