"Росводоканал" стал партнёром благотворительного фонда "Линия жизни"

Фонд "Линия жизни" и группа компаний "Росводоканал" сообщили о начале сотрудничества. Теперь в платёжных квитанциях "Росводоканала" за октябрь 2021 года в Архангельске, Воронеже, Краснодаре и Барнауле появится QR-код благотворительного фонда "Линия жизни". Отсканировав его, можно сделать пожертвование на помощь тяжелобольным детям.

"Мы благодарим сотрудников федерального оператора ЖКХ за поддержку наших подопечных и уверены, что клиенты "Росводоканала" обратят внимание на наше сообщение. Эта акция позволит совершать добрые дела вместе с регулярными платежами за услуги компании, что удобно, просто и максимально доступно", – говорит президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

Как отметил коммерческий директор ГК "Росводоканал" Сергей Прокофьев, "партнёрство с фондом "Линия жизни" – это гораздо больше, чем часть концепции устойчивого развития компании. Это возможность для абонентов присоединиться к благотворительности".

Добавим, что сотрудники ГК "Росводоканал" принимают активное участие в волонтёрских программах для воспитанников детских домов во всех городах присутствия компании.

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