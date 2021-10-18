Нормальный, но видел Бога. Что известно о школьнике, открывшем стрельбу в школе под Пермью

18 октября появились сообщения о том, что шестиклассник пришёл с ружьём в школу под Пермью и открыл стрельбу. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент и почему ребёнок решил взяться за оружие.
Что произошло?
По предварительным данным, шестиклассник около восьми утра по местному времени вошёл в образовательное учреждение и сделал несколько выстрелов в стены и потолок. Учителя, которые услышали выстрелы, закрылись в кабинетах, а обезвредить стрелявшего удалось директору школы. Ребёнка просто уговорили отдать ружьё и побеседовать.
Есть ли пострадавшие?
Изначально сообщалось, что жертв удалось избежать, но позднее в телеграм-каналах появилась информация о том, что один ученик всё-таки пострадал. В ребёнка отлетел кусок стекла, который после выстрела выпал из пластиковой двери. Информации о состоянии ребёнка нет.
Почему шестиклассник решил открыть стрельбу?
В разных источниках разная информация о мотивах. BAZA пишет о том, что одной из причин, подтолкнувших ребёнка на преступление, могли стать напряжённые отношения с отцом. По версии, которую "Интерфаксу" предоставил собственный источник, как основной мотив рассматривается школьная травма. В пользу этой версии говорит и то, что ученик хотел "встретиться" со своей одноклассницей.
Также сообщается, что во время стрельбы мальчик выкрикивал непонятные фразы, а позднее заявил, что во сне он видел Бога, который сказал ему, что делать.
Кстати, в школе его характеризуют как абсолютно нормального. Он участвовал в школьных мероприятиях, не состоял на учёте, а семья считается благополучной.
Что будет дальше?
Мальчика задержали и изъяли у него оружие. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, откуда он взял ружьё и что всё-таки на самом деле подтолкнуло ребёнка на стрельбу.
Ряд СМИ сообщают, что мальчику предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.
Комментарии
да. нормальный, просто дурак)
Какого из богов он видел?
родители, когда вы позволяете ребенку часами сидеть за стрелялками, дабы он вас не отвлекал от более важных, чем ребенок дел, не забудьте, что однажды он может перенести виртуальное наказание обидчика в реальное, и вы сядете, а он станет психическим инвалидом надолго, если не навсегда
дада проще всего свалить на интернет
Про учителей:
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 12 февраля 1948 года
О награждении учителей орденами и медалями СССР за выслугу лет и безупречную работу
1. Установить награждение орденами и медалями СССР за выслугу лет и безупречную работу учителей, директоров (заведующих), заведующих учебной частью, инспекторов школ и учителей, работающих в органах народного образования и имеющих непрерывный стаж педагогической работы:
10 лет - медалью «За трудовое отличие»,
15 лет - медалью «За трудовую доблесть»,
20 лет - орденом «Знак Почета»,
25 лет - орденом Трудового Красного Знамени,
30 лет - орденом Ленина.
коммуняки, вы совсем офигели, поднимать на такую высоту роль учителя?
А что там Ленин говорит?
"..партия и советское государство должны добиться грамотности всего населения. С этой целью народный учитель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не стоит, и не может стоять в буржуазном обществе"
Во как, ну дают коммуняки. Мальчика коммуняки - учителя воспитывали 70 лет и что получили? Это чего я? Многие ведь не поймут, что Ленин бомбу заложил и, что на мальчике и рвануло ...Теперь понятно, кто виноват? То то же...
18.10.2021 16:00
- гость -
Это что за бред я сейчас прочитал ? В дурдоме двери открыли и ты свалил по-тихому ?