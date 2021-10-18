Нормальный, но видел Бога. Что известно о школьнике, открывшем стрельбу в школе под Пермью

18 октября появились сообщения о том, что шестиклассник пришёл с ружьём в школу под Пермью и открыл стрельбу. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент и почему ребёнок решил взяться за оружие.

Что произошло?

По предварительным данным, шестиклассник около восьми утра по местному времени вошёл в образовательное учреждение и сделал несколько выстрелов в стены и потолок. Учителя, которые услышали выстрелы, закрылись в кабинетах, а обезвредить стрелявшего удалось директору школы. Ребёнка просто уговорили отдать ружьё и побеседовать.

Есть ли пострадавшие?

Изначально сообщалось, что жертв удалось избежать, но позднее в телеграм-каналах появилась информация о том, что один ученик всё-таки пострадал. В ребёнка отлетел кусок стекла, который после выстрела выпал из пластиковой двери. Информации о состоянии ребёнка нет.

Почему шестиклассник решил открыть стрельбу?

В разных источниках разная информация о мотивах. BAZA пишет о том, что одной из причин, подтолкнувших ребёнка на преступление, могли стать напряжённые отношения с отцом. По версии, которую "Интерфаксу" предоставил собственный источник, как основной мотив рассматривается школьная травма. В пользу этой версии говорит и то, что ученик хотел "встретиться" со своей одноклассницей.

Также сообщается, что во время стрельбы мальчик выкрикивал непонятные фразы, а позднее заявил, что во сне он видел Бога, который сказал ему, что делать.

Кстати, в школе его характеризуют как абсолютно нормального. Он участвовал в школьных мероприятиях, не состоял на учёте, а семья считается благополучной.

Что будет дальше?

Мальчика задержали и изъяли у него оружие. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, откуда он взял ружьё и что всё-таки на самом деле подтолкнуло ребёнка на стрельбу.

Ряд СМИ сообщают, что мальчику предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.