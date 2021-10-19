Новые трамваи и маршруты: общественники придумали, как спасти транспорт в Барнауле

Активисты общественной организации "Гражданский патруль" разработали большую концепцию развития общественного транспорта в Барнауле. Она опубликована в социальных сетях. Сейчас активисты ведут сбор подписей среди жителей, чтобы позже презентовать программу в мэрии краевой столицы. Согласно концепции "Гражданского патруля", в городе предлагают обновлять подвижной состав транспорта, открывать новые маршруты. Однако где взять денег на эти цели, а необходимо сотни миллионов рублей, общественники не уточнили.
Самое первое, о чём просят активисты – это не повышать цены на проезд в течение ближайших нескольких лет. По их мнению, транспорт нуждается в серьёзном обновлении, власть должна предоставлять субсидии перевозчикам, график движения на популярных маршрутах необходимо продлить как минимум до 21:00, на основных – не менее чем до 23:00.
Также общественники предлагают построить новые трамвайные линии на проспекте Строителей (от пр. Красноармейского до пер. Челюскинцев) и на ул. Антона Петрова (от ул. Попова через улицу Солнечная Поляна). В новой троллейбусной линии, по мнению активистов, нуждается улица Балтийская.
Ещё представители "Гражданского патруля" предложили внести изменения в расписания нескольких автобусных маршрутов:
– № 10 должен следовать по своему маршруту от "Спартака-2" до пос. Урожайного, далее – по ул. Попова и ул. Взлётной до конечной "Норд";
– № 19 – от пл. Спартака до ул. Попова, далее – по ул. Попова, ул. Балтийской, ул. С. Ускова, ул. Взлётной до конечной "Норд";
– № 60 – от "Спартака-2" до ул. С. Поляна, далее по ул. С. Поляна мимо Павловского тракта до конечной "Норд";
– № 17 – от пл. "Спартак-2" по пр. Красноармейскому, Строителей, ул. С. Армии, Малахова, далее – по старому маршруту;
– № 24 – от С. Поляны до пр. Ленина, далее – через пл. Октября по пр. Калинина, ул. Профинтерна, пр. Комсомольскому, ул. Никитина, пр. Ленина до пл. "Спартак-2";
– № 110 должен пройти по проезду Северному Власихинскому с выходом на Павловский тракт и далее следовать в аэропорт;
– отменить заезд автобусов маршрута № 144 в аэропорт и сделать для него конечную в пос. Авиатор.
Как считают общественники, необходимо ввести новый маршрут № 34, который раньше ходил в городе от переулка Малого Прудского по проспекту Комсомольскому до Мебельной фабрики.
Напомним, в Барнауле собираются поднять цены на проезд в общественном транспорте. Вопрос об установлении новых тарифов обсудили 5 октября на заседании городского Координационного совета по ценообразованию. Предположительно, стоимость проезда возрастёт до 28 рублей на регулируемых маршрутах в автобусах, трамваях и троллейбусах. В маршрутках тариф могут поднять до 30 рублей.
Комментарии
Нормально придумали,теперь хоть в 24-м пустом ездить буду!
Однако где взять денег на эти цели, а необходимо сотни миллионов рублей, общественники не уточнили.
изначально было ясно, что все окончится пузырением лужи.
Проспонсировали такую работу активистов, видимо, таксисты... чтоб косить капусту на прилетающих в аэропорт. Короче, болтуны и недоумки.
оборзели, по шумакова ходил 19, теперь старую часть оголили и все завязали на каком-то норде, не трогайте старые маршруты, а пустите троллейбусы до своего норда
Да, правильно внучка Брежнева сказала про капиталистов: "Да вы даже покрасить не можете всё, что мой дед построил". "Эффективные собственники" умеют только паразитировать на советском наследии, а оно ведь не вечно, ржавеет, рассыпается.
Отменить заезд 144 в аэропорт... Да вообще весь транспорт в аэропорт отменить, тока такси оставить. Чего эти активисты ни один маршрут по Комсомольскому не додумались пустить, где от Северо-Западной до Космонавтов только на трамвае можно уехать
Пернатый, ты недавно в Барнауле? Купи карту, лапоть. Посмотри куда идет Комсомольский пр-т.
Живу на чайке, остановка весьма оживленная, но нет ни одной газели. Мост делали, тролоейбусы отменяли, так не уехать было. Троллейбус вообще уязвим, то обрыв линии, то света нет. Недавно машина сгорела, машины обьезжали квартал, а троллейбус понятно встал. И вы предлагаете лишить нас последних автобусов, 17й отправить по советской армии, а 24й с другой стороны?
В данной концепции это весьма и весьма тривиально.
Пока власти не поймут, что система общественного транспорта в городах это история не про деньги, ничего не изменится. Это тот случай, когда рыночек не порешает. Если к этому относится как чьему-то бизнесу, то вместо общественного транспорта вы будете иметь разрозненный и не связанный в одну систему транспорт, представляющий из себя микроавтобусы частных перевозчиков. Т.е. ровным счетом то, что сейчас происходит в городе. Во всем мире, в городах с развитым общественным транспортом, это всё датируется из федеральных бюджетов. Власти (только не наши) понимают что городам дорого обходится убогая и неразвитая система общественного транспорта. Гораздо дороже чем планомерное её развитие. Нет нормального ОТ, люди предпочитают личный автомобиль. Отсюда повышенный износ городской инфраструктуры, транспортные коллапсы, ухудшение экологической обстановки в городе. Банальные вещи, но почему-то до сих пор многими власть имущими не понимаемые.
Если кто-то будет кукарекать что это мол капитализм, то тут можно сказать, что к капитализму это отношение не имеет, На Западе как раз то умеют считать деньги и понимают во что выльется дальнейшей перспективе для городов, убогий общественный транспорт.
А почему нет предложения по введению проездного билета для школьников на автобусы. В городе много районов, где нет электротранспорта и дети добираются до школ и доп.занятий на автобусах за полную стоимость.
построить новые трамвайные линии на проспекте Строителей (от пр. Красноармейского до пер. Челюскинцев) - это для кого? Чтобы они по Красноармейскому и Ленина ездили а затем сразу в депо №1 (на обед, ужин, пересменку, ремонт.......). А Анатолия Челюскинцев на такси ведь благодаря им Анатолия не проездная, Челюскинцев весь асфальт раздолблен и нет альтернативы.
08:56 АБОРИГЕН «Если кто-то будет кукарекать что это мол капитализм, то тут можно сказать, что к капитализму это отношение не имеет»
Как раз имеет. Вы живете при капитализме («разрозненный и не связанный в одну систему транспорт, представляющий из себя микроавтобусы частных перевозчиков»), а мечтаете («кукарекаете»), чтобы общественный транспорт развивался, как при социализме («всё датируется из федеральных бюджетов»).
Это только советское правительство отдавало безусловный приоритет развитию общественного транспорта над индивидуальным. Если с 1970 по 1980 годы доля городского населения выросла с 56% до 63%, то пропорционально пришлось увеличить парк автобусов, в том числе и за счет импорта. Собственные предприятия не могли полностью обеспечить высокий внутренний спрос на автобусы, то пришлось закупать иностранные.
Так в обозначенный период Советский Союз закупал по 6-8 тысяч Икарусов ежегодно. При этом эти машины обходились весьма недешево. Под закат СССР средняя стоимость одного автобуса доходить до 75 тысяч переводных рублей (коллективная валюта стран СЭВ), что было примерно эквивалентно 83 тысячам долларов.
Развитие общественного транспорта не только наблюдали, но ежедневно ездили на этих автобусах…
Раз АБОРИГЕН заглавными буквами, то это аббревиатура и расшифровывается как:
Агент БОРющийся Идеями ГЕгемона Навального,
приходится писать:
«Текст в кавычках, который мною приведен, был создан АБОРИГЕНОМ, выполняющим функции иностранного агента, действующего в интересах других стран или иностранных структур.»
19.10.2021 10:18
имею мнение
Что, за коммунячье отребье подгорает? У них другого выбора не было как общественный транспорт развивать. Для большинства советского населения личный автомобиль был просто недоступен. Таковы были экономические реалии убогого совка.
Но даже в то коммунячье время, общественный транспорт в советских городах был на порядок хуже чем в европейских кап. странах.
АБОРИГЕН
Мы живем в неспокойное время. Уничтожаются, одно за другим, все основания нашего бытия. Все, кроме надежды, которую предлагает нам Иисус Христос. Он напоминает нам о том, как важно обрести мир с Богом, и делает такое примирение возможным.
Бог любит Вас и хочет, чтобы Вы знали Его.
Пожертвовав ради нас Своей жизнью, Иисус Христос открыл нам путь к общению с Богом.
Вам нужно принять Бога.
Молитва - это разговор с Богом и Он желает иметь общение с тобой. Твой первый разговор с Богом может звучать примерно так:
"Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Благодарю Тебя за смерть на кресте за мои грехи. Я открываю дверь моей жизни и принимаю Тебя как моего Спасителя и Господа. Благодарю Тебя за прощение моих грехов и за дар вечной жизни. Возьми мою жизнь в Свои руки. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Благодарю Тебя, Великого Бога: Отца, Сына и Святого Духа. Аминь".
19.10.2021 09:05
- гость -
А почему нет предложения по введению проездного билета для школьников на автобусы. В городе много районов, где нет электротранспорта и дети добираются до школ и доп.занятий на автобусах за полную стоимость.
Полностью поддерживаю... Ребенок в школу, на доп.занятия,добирается на маршрутках, в крайнем случае на автобусе, т.к. маршрутов электротранспорта в принципе нет, а автобус, особенно вечером, не дождаться. Во всех нормальных городах разработаны системы льготного проезда для школьников на всех видах транспорта.Например, стоимость проезда для школьников можно сделать,например, 60-70% от общей стоимости. Неужели сложно перевозчикам умерить свои аппетиты и ввести такие льготы?
9.10.2021 11:39
гость
Неужели Вам сложно пустить льготный автобус для детей и стариков?
Конечно для школьников нужны льготы на проезд на ОТ.
19.10.2021 11:46
- гость -
За чей счет?