Новые трамваи и маршруты: общественники придумали, как спасти транспорт в Барнауле

Активисты общественной организации "Гражданский патруль" разработали большую концепцию развития общественного транспорта в Барнауле. Она опубликована в социальных сетях. Сейчас активисты ведут сбор подписей среди жителей, чтобы позже презентовать программу в мэрии краевой столицы. Согласно концепции "Гражданского патруля", в городе предлагают обновлять подвижной состав транспорта, открывать новые маршруты. Однако где взять денег на эти цели, а необходимо сотни миллионов рублей, общественники не уточнили.

Самое первое, о чём просят активисты – это не повышать цены на проезд в течение ближайших нескольких лет. По их мнению, транспорт нуждается в серьёзном обновлении, власть должна предоставлять субсидии перевозчикам, график движения на популярных маршрутах необходимо продлить как минимум до 21:00, на основных – не менее чем до 23:00.

Также общественники предлагают построить новые трамвайные линии на проспекте Строителей (от пр. Красноармейского до пер. Челюскинцев) и на ул. Антона Петрова (от ул. Попова через улицу Солнечная Поляна). В новой троллейбусной линии, по мнению активистов, нуждается улица Балтийская.

Ещё представители "Гражданского патруля" предложили внести изменения в расписания нескольких автобусных маршрутов:

– № 10 должен следовать по своему маршруту от "Спартака-2" до пос. Урожайного, далее – по ул. Попова и ул. Взлётной до конечной "Норд";

– № 19 – от пл. Спартака до ул. Попова, далее – по ул. Попова, ул. Балтийской, ул. С. Ускова, ул. Взлётной до конечной "Норд";

– № 60 – от "Спартака-2" до ул. С. Поляна, далее по ул. С. Поляна мимо Павловского тракта до конечной "Норд";

– № 17 – от пл. "Спартак-2" по пр. Красноармейскому, Строителей, ул. С. Армии, Малахова, далее – по старому маршруту;

– № 24 – от С. Поляны до пр. Ленина, далее – через пл. Октября по пр. Калинина, ул. Профинтерна, пр. Комсомольскому, ул. Никитина, пр. Ленина до пл. "Спартак-2";

– № 110 должен пройти по проезду Северному Власихинскому с выходом на Павловский тракт и далее следовать в аэропорт;

– отменить заезд автобусов маршрута № 144 в аэропорт и сделать для него конечную в пос. Авиатор.

Как считают общественники, необходимо ввести новый маршрут № 34, который раньше ходил в городе от переулка Малого Прудского по проспекту Комсомольскому до Мебельной фабрики.

Напомним, в Барнауле собираются поднять цены на проезд в общественном транспорте. Вопрос об установлении новых тарифов обсудили 5 октября на заседании городского Координационного совета по ценообразованию. Предположительно, стоимость проезда возрастёт до 28 рублей на регулируемых маршрутах в автобусах, трамваях и троллейбусах. В маршрутках тариф могут поднять до 30 рублей.