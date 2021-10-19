На Алтае пожарные спасли троих детей из горящего дома

На пожаре в Залесовском районе пожарные спасли троих детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Частный жилой дом загорелся в селе Залесово в ночь на 17 октября. На момент прибытия спасателей горела крыша и веранда. Хозяева к этой минуте уже сами выбрались наружу, но в помещении остались дети.

Командир отделения Алексей Князев вместе с пожарным Андреем Чематкиным разбили окно и пробрались внутрь. В заполненной дымом комнате под столом спасатели нашли трёх девочек, 6, 7 и 16 лет, и вынесли их на свежий воздух.

Детей передали медикам, так как они нуждались в помощи. Теперь пожарных 43-й пожарно-спасательной части представят к наградам.