Барнаульцы пожаловались на "месиво" вместо тротуаров

Житель Барнаула пожаловался на состояние тротуаров на ул. Шумакова в районе бизнес-центра "Статус". Своё обращение он опубликовал в сообществе "Чёрное и белое Барнаул".

По словам горожанина, городские коммунальные службы не проявляют интереса к содержанию тротуаров и пешеходных переходов в нормативном состоянии. На опубликованных им фото вместо тротуара можно увидеть сплошную "кашу" из грязи и снега, покрывающую лёд.

Комментаторы поделились мнением, что в таком состоянии находится весь город, не считая центральных улиц. При этом даже в центре с дорогами тоже есть проблемы.