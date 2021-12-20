Барнаульцы пожаловались на "месиво" вместо тротуаров

Житель Барнаула пожаловался на состояние тротуаров на ул. Шумакова в районе бизнес-центра "Статус". Своё обращение он опубликовал в сообществе "Чёрное и белое Барнаул".
По словам горожанина, городские коммунальные службы не проявляют интереса к содержанию тротуаров и пешеходных переходов в нормативном состоянии. На опубликованных им фото вместо тротуара можно увидеть сплошную "кашу" из грязи и снега, покрывающую лёд.
Комментаторы поделились мнением, что в таком состоянии находится весь город, не считая центральных улиц. При этом даже в центре с дорогами тоже есть проблемы.
Комментарии
Оттепель. Везде месиво.
дворников поубивали что ли?
На Комсомольском тротуары тоже вечером вчера мессивом были.
странно а во всем городе ВСЁ убрали однако
"Оттепель. Везде месиво"
Народ то просит малого, это месиво убрать с тротуаров. Или надо придумывать причины (оттепель), чтобы "кашу" из грязи и снега не убирать?
Мэр сказал, что все по плану сделали.
Значит таков план, не вам судить
шел вчера утром в гараж. видел следы колес трактора и результатов его "работы". результаты примерно такие же как на фото. олень щетку не потрудился сильно опустить. самым высоким кучкам шапки посшибал. по глонассу отметился о проделанной "работе" и все. чётная сторона пр.Строителей от АЗС Роснефть до дома по пр.Строителей 38
Если бы хоть бы одного чинушу с горадминистрации выгнали бы в шею за тот бардак с нечищеными тротуарами в центре города Б. А так Васька слушает , да ест !
0.12.2021 09:29
- гость -
Оттепель. Везде месиво.
Так и надо,в оттепель,всю эту кашу убирать,а не ждать пока всё это в морозоз колом встанет.
Это прямая зона ответственности муниципалитета под руководством нашего Фрэнки. Почему Томенко, как вышестоящий Руководитель не дрючит Фрэнка за безобразия на улицах города? Давно такой шляпы с уборкой не было..
Какие дворники. депутаты и их помощники кое как концы сводят.
1014. Чем убирать? Техник малой нет,механизаторов нет,дворников нет. Только блогеры и отчёты.
И члены партий,члены правительства и другие члены.
Зато сельские чинуши гордо сообщают сколько триллионов тонн грязи на снег накидали. Видимо, ностальгия по родным свинарникам....
Снег-то растает, а грязь мы с вами вдохнем, ибо никуда она не денется. Снега в этом месиве - 10%, остальное песок и грязь. Недаром Барнаул - синоним слова грязь. Как у нас будет чисто, если насильно грязь завозят и на дороги раскидывают?