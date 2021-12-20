Пандемия, инфляция и санкции. Экономист рассказал о главных рисках для экономики России

Сейчас для российской экономики есть четыре вида рисков, заявил в интервью "Ведомостям" главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт. Эксперт отметил в качестве главной опасности пандемию, а также выделил инфляцию, международные санкции и энергопереход. В 2022-м и 2023 годах Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП России до 2,4% и 1,8% соответственно по сравнению с 4,3% в 2021-м.

Насколько сильно пандемия затронула Россию?

Найт отметил, что ситуация с коронавирусом влияет на экономику России больше, чем во многих других странах. Это связано с низким уровнем вакцинации, который замедляет деловую активность. Также медленный темп прививочной кампании создаёт риски введения новых ограничений в будущем. По данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 17 декабря в России хотя бы одним компонентом вакцины привились 76,5 млн человек – это 52% населения. Полностью вакцинированы 70,8 млн граждан (48%).

Как долго продлится высокая инфляция?

По словам Найта, Центробанк вовремя вводит меры для погашения инфляции, однако в полной мере рост цен не контролируется. Сейчас невозможно сказать точно, сколько продлится аномально высокая инфляция. Экономист не исключил и новые шоки для экономики.

Из-за огромной территории России сложно оценить, как в действительности разрыв цепочек поставок повлияет на экономику. Поэтому Всемирный банк рассматривает риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году как достаточно высокий. В ответ на рост цен ЦБ вынужден будет снова повысить ставку. Напомним, 17 декабря Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п. – с 7,5 до 8,5%. С марта 2021 года ставка выросла с 4,25% до 8,5%.

А новые санкции правда введут?

Этого Всемирный банк не знает, и вероятность этого не прогнозирует. Однако если бы санкции всё-таки были введены, это стало бы угрозой для экономики России. Разговор о санкциях становится актуальнее на фоне слухов о подготовке вторжения России на Украину. Так, немецкая газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое, как сообщили источники издания в НАТО и украинской военной разведке, Россия готовит в конце января – начале февраля 2022 года. Российские власти отрицают подобные планы.

Также и президент США Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным предупредил, что Штаты готовят экономические, финансовые и политические санкции на случай дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

А энергопереход наступит уже скоро?

Вряд ли, он является угрозой пока лишь в долгосрочной перспективе. Однако Найт отметил, что его темпы могут ускориться. В октябре правительство согласовало стратегию низкоуглеродного развития России до 2050 года. Достижение углеродной нейтральности ожидается в 2060 году.