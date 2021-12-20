Жительница Бийска отсудила у администрации города 100 тысяч за нападение бездомной собаки

Жительница Бийска получит компенсацию в размере 100 тыс. рублей от мэрии города за нападение на неё бездомной собаки, сообщают "Вести Алтай". В прокуратуре отметили, что это первый случай, когда власти Бийска совершат подобную выплату.

Собака сильно покусала горожанку в январе этого года у ворот её дома в переулке Захара Двойных. После нападения женщине пришлось проходить лечение. Экспертиза определила нанесённый вред здоровью как "средний". Бийчанка решила получить компенсацию, но хозяина у собаки не было, а потому прокуратура предъявила иск городским властям.

Как выяснилось, в январе в Бийске никто не ловил бездомных собак – женщина пострадала 12 января, а администрация города заключила контракт на отлов только 29 января. Мэрии пришлось возместить моральный вред женщине. Власти наукограда пытались обжаловать решение городского суда, однако краевой суд подтвердил правомочность наказания.

Ранее в Павловске две школьницы с разницей в несколько дней пострадали от нападения бродячей собаки. Судя по описанию, девочки подверглись нападению одного и того же животного. Местные жители опасаются, что рано или поздно здесь может сформироваться стая, от которой школьникам уже самостоятельно не отбиться.