Жительница Бийска отсудила у администрации города 100 тысяч за нападение бездомной собаки

Жительница Бийска получит компенсацию в размере 100 тыс. рублей от мэрии города за нападение на неё бездомной собаки, сообщают "Вести Алтай". В прокуратуре отметили, что это первый случай, когда власти Бийска совершат подобную выплату.
Собака сильно покусала горожанку в январе этого года у ворот её дома в переулке Захара Двойных. После нападения женщине пришлось проходить лечение. Экспертиза определила нанесённый вред здоровью как "средний". Бийчанка решила получить компенсацию, но хозяина у собаки не было, а потому прокуратура предъявила иск городским властям.
Как выяснилось, в январе в Бийске никто не ловил бездомных собак – женщина пострадала 12 января, а администрация города заключила контракт на отлов только 29 января. Мэрии пришлось возместить моральный вред женщине. Власти наукограда пытались обжаловать решение городского суда, однако краевой суд подтвердил правомочность наказания.
Ранее в Павловске две школьницы с разницей в несколько дней пострадали от нападения бродячей собаки. Судя по описанию, девочки подверглись нападению одного и того же животного. Местные жители опасаются, что рано или поздно здесь может сформироваться стая, от которой школьникам уже самостоятельно не отбиться.
Комментарии
И прокуратуре и суду респект. Какой хороший прецедент
странно почему раньше никто не предъявлял претензий администрациям, может хоть так зашевелятся
по новостям сказали что еще подали на апелляцию ничего не выплатили ей
ждут
Отличная новость. Может начнут власти предпринимать действенные меры в этом вопросе...
Наверно пострадавшая сама из минюст'а
Нельзя назвать данное решение "прецедентом", которое может лечь в основу судебной практике (хотя у нас официально не прецедентное право). Здесь суть в том, что на момент нападения не было контракта на отлов, а когда контракт заключен с администрации "взятки гладки", свою обязанность по отлову животных исполнительная власть выполнила. И с компании,которая осуществляет отлов тоже, особенно, если собака уже чипированная или они выезжали ранее по этому адресу +-, но собаку не нашли.