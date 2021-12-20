На прошлой неделе закончился срок подачи документов на должность главы Первомайского района Алтайского края. К 17 декабря своё желание занять вакантный пост подтвердили три кандидата. Об этом amic.ru рассказали в администрации муниципалитета.

Документы подали сотрудник федерального пожарного надзора Павел Белкин, гендиректор Регионального центра оценки и экспертизы Павел Авкопашвили и депутат Алтайского Заксобрания Юлия Фролова.

Предыдущий глава района Александр Иванов ушёл в отставку по собственному желанию в начале ноября. Он продолжает восстановление после тяжёлой травмы, полученной в прошлом году. В настоящее время муниципалитет с приставкой и.о. возглавляет замглавы Первомайского района по социальным вопросам Пётр Роккель.

Сейчас документы всех трёх кандидатов будет проверять конкурсная комиссия, после чего примет решение о допуске претендентов. Сессия райсобрания депутатов, где выберут нового главу района, пройдёт 22 февраля. На ней кандидаты представят программу развития муниципалитета. Выборы руководителя будут признаны состоявшимися, если до "финала" дойдут не менее двух человек.