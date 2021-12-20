Жителям Сибирской долины удалось приостановить процесс по делу о фото с плакатами

Жители посёлка Сибирская долина добились приостановки процесса по делу Дианы Заварзиной, которое было заведено после того, как люди вышли фотографироваться с плакатами. Об этом сообщает "Российская газета".
"В протоколе об административном правонарушении не дана квалификация действий моей подзащитной. Из этого документа вообще непонятно, в чём виновата Диана Заварзина", – рассказал журналистам адвокат Олег Пронин.
Суд приостановил процесс по делу "за отсутствием в действиях состава административного правонарушения".
Напомним, 31 октября жители Сибирской долины вышли на митинг из-за проблем с водоснабжением. По заключениям Роспотребнадзора, в воде отмечается превышение марганца и железа, а пить её вовсе невозможно. При этом платить за ресурс всё равно приходится, хотя скважина, из которой ведётся забор воды, сделана на деньги жильцов.
Жители посёлка вышли с плакатами, чтобы обратить внимание на проблему, но ещё до начала митинга к ним подошли полицейские, которые составили административный протокол. При этом сами сельчане отрицали организацию митинга. Они утверждали, что просто хотели сфотографироваться с плакатами для призыва к властям.
Комментарии
Читаю про сталинское время. Органы ГПУ были попросту детьми по сравнению с некоторыми нынешними полицейскими.
Это же надо было додуматься подать в суд за фото!!!
Хорошо хоть в суде есть вменяемые люди.
Суд приостановил процесс по делу "за отсутствием в действиях состава административного правонарушения"
Ну теперь должен последовать гражданский иск на возмещение морального вреда. Чтобы в следующий раз неправомерные протоколы не оставляли
Новогоднее чудо!!! Не иначе
А меня за поднятие флага ВМф хотели эти органы МВД посадить и от трафовать одновременно. Хоть Краевая прокуратура не признала такой МАРАЗМ !
может, и подростка, который делал фото, оправдают, а то глупость прямо зашкаливает