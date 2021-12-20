Проезд в общественном транспорте Бийска подорожает ещё до Нового года

С 22 декабря в Бийске подорожает проезд в общественном транспорте, сообщает "Бийский рабочий". В городе установятся цены в размере 26 рублей – в трамвае и на основных маршрутах и 33 рублей – на дальних рейсах.

Сейчас в Бийске действуют тарифы, установленные в августе 2020 года – 22 и 28 рублей соответственно. Однако, по словам перевозчиков, за полтора года значительно подорожало дизельное топливо. В ноябре они попросили мэрию поднять цены.

Как заявила начальница отдела ценообразования администрации Бийска Ольга Рязанова, при установлении тарифов не обязательно учитывать платежеспособность граждан.

"Но перевозчики живут в том же городе, они всё видят. Они согласились с расчётами в 26 рублей. Мы тоже считаем, что такого размера тарифа достаточно для перевозок", – сказала Рязанова.

Стоимость проездного для пенсионеров-льготников и учащихся не будет повышена и останется на уровне 550 рублей в месяц.

Ранее ожидалось, что проезд в Бийске подорожает после Нового года.