Водитель "Жигулей" провалился под лёд Оби в Алтайском крае

В Алтайском крае автомобиль провалился под лёд, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Инцидент случился 19 декабря в окрестностях села Вяткино Усть-Пристанского района. Водитель на ВАЗ-2107 ехал через Обь в сторону села Клепиково и провалился в полынью. По предварительным данным, в машине был один человек.

На месте работают водолазы. По данным "Банкфакса", днём 20 декабря они установили местоположение автомобиля, который, предварительно, провалился на глубину около 10 метров. Водолазам предстоит спуститься вниз. Если тела водителя там не окажется, поиски будут продолжены.

В ведомстве также рассказали, что в этом районе нет ни одной официально открытой ледовой переправы. Более того, река не успела полностью покрыться льдом. Зачем 47-летний местный житель поехал этим маршрутом – остается неясным.

Напомним, первая ледовая переправа начала функционировать в Алтайском крае только с 16 декабря. Проезд через Обь разрешён в Камне-на-Оби для автомобилей общей массой до двух тонн.